По расчётам учёных, расширение промышленного птицеводства могло более чем в сто раз увеличить распространение отдельных штаммов Campylobacter.

Эта бактерия считается самой распространённой причиной бактериальной диареи в мире. Она способна вызывать боли в животе, лихорадку, тошноту, рвоту и сильное обезвоживание. Для большинства людей инфекция заканчивается неприятными днями дома, но для маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом она может стать смертельно опасной.

Особую тревогу вызывает то, что некоторые штаммы всё хуже реагируют на антибиотики. Чем чаще бактерии циркулируют между миллиардами птиц, тем больше возможностей у них появляется для новых изменений.