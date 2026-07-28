Исследователи проанализировали почти 2800 образцов Campylobacter, собранных у домашних кур и диких птиц в 30 странах с 1979 по 2024 год. Выяснилось, что бактерии, прежде обитавшие преимущественно среди диких птиц, научились прекрасно чувствовать себя на промышленных фермах.
Главную роль сыграл масштаб.
С 1960-х годов поголовье кур в мире выросло примерно в семь раз и достигло 31 миллиарда птиц. Огромные стаи, содержащиеся на ограниченной территории, превратились в своеобразные «губки для патогенов». Бактерии из разных источников попадали внутрь, смешивались, обменивались генетическими особенностями и закреплялись в популяции.
По расчётам учёных, расширение промышленного птицеводства могло более чем в сто раз увеличить распространение отдельных штаммов Campylobacter.
Эта бактерия считается самой распространённой причиной бактериальной диареи в мире. Она способна вызывать боли в животе, лихорадку, тошноту, рвоту и сильное обезвоживание. Для большинства людей инфекция заканчивается неприятными днями дома, но для маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом она может стать смертельно опасной.
Особую тревогу вызывает то, что некоторые штаммы всё хуже реагируют на антибиотики. Чем чаще бактерии циркулируют между миллиардами птиц, тем больше возможностей у них появляется для новых изменений.
В одном из предыдущих исследований около 80 процентов случаев заражения Campylobacter в английском Оксфордшире связали с мясом птицы. Значительная часть обнаруженных бактерий уже обладала устойчивостью к лекарствам.
При этом курица не становится опасной автоматически. Campylobacter погибает при тщательной термической обработке. Чаще всего заражение происходит через сырое или недостаточно приготовленное мясо, загрязнённое молоко, ножи, разделочные доски и руки.
На современной птицефабрике может одновременно находиться больше живых существ, чем во многих городах. И теперь выясняется, что дешёвое мясо стало не единственным результатом этого грандиозного эксперимента.
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