Особенно ценными считаются жирные кислоты EPA и DHA. Они необходимы для нормальной работы мозга, помогают контролировать уровень жиров в крови и участвуют в борьбе с воспалительными процессами.

Есть у анчоусов и ещё одно преимущество. Поскольку это мелкая рыба, в ней обычно накапливается значительно меньше ртути, чем в тунце или рыбе-мече.