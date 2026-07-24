В одной небольшой банке весом около 56 граммов содержится примерно 13 граммов белка. Это почти столько же, сколько в двух крупных яйцах. При этом порция даёт около 95 калорий и содержит железо, селен, ниацин и полезные жирные кислоты омега-3.
Особенно ценными считаются жирные кислоты EPA и DHA. Они необходимы для нормальной работы мозга, помогают контролировать уровень жиров в крови и участвуют в борьбе с воспалительными процессами.
Есть у анчоусов и ещё одно преимущество. Поскольку это мелкая рыба, в ней обычно накапливается значительно меньше ртути, чем в тунце или рыбе-мече.
Однако маленькая банка скрывает огромную дозу соли. В порции может содержаться около 1650 миллиграммов натрия. Для многих людей это уже большая часть рекомендуемого дневного количества.
Причина проста. Свежие анчоусы быстро портятся, поэтому их обычно щедро засаливают, маринуют или хранят в масле. Благодаря этому рыба может долго лежать на полке, но её полезный состав получает весьма солёное дополнение.
Избыток натрия способен повышать давление и увеличивать нагрузку на сердце. Особенно осторожными стоит быть тем, кто регулярно ест колбасы, сыры, полуфабрикаты и другие солёные продукты.
Немного снизить количество соли можно, если промыть анчоусы водой или выбрать маринованный вариант. Но полностью решить проблему это не всегда помогает.
Есть анчоусы сырыми тоже не стоит. В рыбе могут встречаться паразиты, а в редких случаях она способна накапливать опасные токсины. Термическая обработка и покупка продукта у надёжного продавца заметно уменьшают риски.
Так что анчоусы лучше воспринимать не как основное блюдо, а как яркую добавку. Несколько рыбок способны придать еде насыщенный вкус и добавить белка, но опустошать банку целиком за один присест уже совсем другая история.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.