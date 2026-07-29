В её рамках постоянные цены были снижены более чем на 8000 товаров. По данным компании, в июле средний размер снижения составил около 20 %, а на отдельные товары цены уменьшились более чем на 50 %.
Как отмечают в компании, новая программа дополняет действующие краткосрочные акции и специальные предложения. Главная цель — предоставить покупателям возможность приобретать товары повседневного спроса по более низким постоянным ценам, не дожидаясь акционных периодов.
«Отмечая 25-летие Maxima Latvija, мы решили разделить этот праздник с нашими покупателями, увеличив вдвое количество товаров, включённых в инициативу Zila cena – zema cena „Синяя цена — низкая цена“.
В результате программа стала крупнейшей кампанией по снижению цен в истории компании: более 8000 товаров продаются по сниженным постоянным ценам, около 2000 из них — продукция латвийских производителей.
Это позволяет покупателям экономить не только во время акций, но и при повседневных покупках. Мы также рады, что наши партнёры поддержали долгосрочный подход к снижению цен», — заявила директор департамента категорий и закупок Maxima Latvija Эвита Неймане.
Программа распространяется на широкий ассортимент товаров, включая молочную продукцию, свежее мясо и рыбу, овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалею, напитки, детское питание, рыбную продукцию, замороженные продукты и другие товары повседневного спроса.
(!) Товары, участвующие в программе, отмечены ярко-синими ценниками, обозначающими сниженные постоянные цены.
Совет: следите за акциями и «синими ценами» инициативы Zila cena — zema cena: теперь 8 000 товаров магазин предлагает по стабильно выгодным ценам.
Подробнее: www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena.
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