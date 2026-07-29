Это позволяет покупателям экономить не только во время акций, но и при повседневных покупках. Мы также рады, что наши партнёры поддержали долгосрочный подход к снижению цен», — заявила директор департамента категорий и закупок Maxima Latvija Эвита Неймане.

Программа распространяется на широкий ассортимент товаров, включая молочную продукцию, свежее мясо и рыбу, овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалею, напитки, детское питание, рыбную продукцию, замороженные продукты и другие товары повседневного спроса.