Ранний ужин даёт организму достаточно времени, чтобы переварить пищу, расслабиться и подготовиться ко сну. По словам экспертов, это помогает быстрее заснуть и улучшает качество ночного отдыха.

Если избежать позднего ужина не удалось, после еды стоит выйти на короткую прогулку. Десять или двадцать минут спокойной ходьбы могут ускорить пищеварение и снизить риск того, что плотная трапеза не даст уснуть.

Иногда причина разбитого утра скрывается не в спальне, а в том, во сколько вечером была убрана последняя тарелка.