Специалисты по сну считают, что ужин лучше заканчивать за четыре или пять часов до отхода ко сну. Если поесть слишком поздно, пищеварительная система продолжает активно работать именно тогда, когда организм уже пытается перейти в ночной режим.
В результате могут появиться тяжесть, вздутие, изжога и кислотный рефлюкс. Даже если человеку удаётся быстро уснуть, неприятные ощущения способны сделать сон поверхностным и несколько раз разбудить его за ночь.
Особенно часто проблемы возникают в лежачем положении. Содержимое желудка легче поднимается вверх, вызывая жжение, кашель и неприятный привкус во рту.
Ранний ужин даёт организму достаточно времени, чтобы переварить пищу, расслабиться и подготовиться ко сну. По словам экспертов, это помогает быстрее заснуть и улучшает качество ночного отдыха.
Если избежать позднего ужина не удалось, после еды стоит выйти на короткую прогулку. Десять или двадцать минут спокойной ходьбы могут ускорить пищеварение и снизить риск того, что плотная трапеза не даст уснуть.
Иногда причина разбитого утра скрывается не в спальне, а в том, во сколько вечером была убрана последняя тарелка.
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