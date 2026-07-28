Предложение предусматривает, что Министерство образования и науки в сотрудничестве с Банком Латвии, вузами и отраслевыми экспертами разработает единое содержание курса, а решение о его интеграции в учебные программы будут принимать министерство и высшие учебные заведения.
Автор инициативы Елена Титко ссылается на данные Банка Латвии о критически низком уровне финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет. Она считает, что обязательный курс помог бы студентам получить знания о планировании личного бюджета, сбережениях, кредитах, налогах, пенсионной системе, основах инвестирования, финансовой безопасности и цифровых финансовых инструментах.
В заявке на инициативу подчеркивается, что повышение финансовой грамотности могло бы снизить риски необдуманных финансовых решений и мошенничества, а также способствовать долгосрочному финансовому благополучию населения. В качестве одного из аргументов упоминается обобщенный Государственной полицией рост убытков от финансового мошенничества.
Для подачи инициативы на рассмотрение в Сейм должно быть собрано не менее 10 000 подписей граждан Латвии.
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