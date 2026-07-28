Автор инициативы Елена Титко ссылается на данные Банка Латвии о критически низком уровне финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет. Она считает, что обязательный курс помог бы студентам получить знания о планировании личного бюджета, сбережениях, кредитах, налогах, пенсионной системе, основах инвестирования, финансовой безопасности и цифровых финансовых инструментах.

В заявке на инициативу подчеркивается, что повышение финансовой грамотности могло бы снизить риски необдуманных финансовых решений и мошенничества, а также способствовать долгосрочному финансовому благополучию населения. В качестве одного из аргументов упоминается обобщенный Государственной полицией рост убытков от финансового мошенничества.