Помимо председателя комитета, премьер-министра Андриса Кулбергса, в его состав вошли девять министров: министр иностранных дел Байба Браже, министр климата и энергетики Янис Витенбергс, министр образования и науки Илзе Индриксоне, министр финансов Марис Кучинскис, министр сообщения Рихард Козловскис, министр обороны Райвис Мелнис, министр юстиции Эдвард Смилтенс, министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс и министр экономики Виктор Валайнис.

Комитету предстоит рассматривать межотраслевые вопросы, выявлять риски, препятствующие реализации проекта «Rail Baltica», а также предлагать решения для их устранения. Кроме того, комитет будет вправе оценивать необходимые для реализации проекта правовые и институциональные решения, а также пересматривать позицию Латвии в отношении правовых актов Европейского союза, межгосударственных соглашений и договоров о финансировании.