Комитет создан для обеспечения межотраслевых консультаций под руководством премьер-министра и координации действий членов правительства с целью систематической, технически функциональной и финансово обоснованной дальнейшей реализации проекта «Rail Baltica».
Помимо председателя комитета, премьер-министра Андриса Кулбергса, в его состав вошли девять министров: министр иностранных дел Байба Браже, министр климата и энергетики Янис Витенбергс, министр образования и науки Илзе Индриксоне, министр финансов Марис Кучинскис, министр сообщения Рихард Козловскис, министр обороны Райвис Мелнис, министр юстиции Эдвард Смилтенс, министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс и министр экономики Виктор Валайнис.
Комитету предстоит рассматривать межотраслевые вопросы, выявлять риски, препятствующие реализации проекта «Rail Baltica», а также предлагать решения для их устранения. Кроме того, комитет будет вправе оценивать необходимые для реализации проекта правовые и институциональные решения, а также пересматривать позицию Латвии в отношении правовых актов Европейского союза, межгосударственных соглашений и договоров о финансировании.
Перед рассмотрением вопросов в Кабинете министров комитет будет оценивать и стремиться достичь концептуальных соглашений по связанным с «Rail Baltica» вопросам, включая сценарии реализации проекта, этапы, технические требования и другие условия.
Заседания комитета будет созывать его председатель по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Как сообщалось, согласно последним оценкам, стоимость первой очереди «Rail Baltica» в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро, однако с учетом индексации эта сумма может составить 6 млрд евро. Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается в 23,8 млрд евро.
В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году стоимость проекта оценивалась в 5,8 млрд евро.
Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы в дальнейшем соединить страны Балтии железнодорожным сообщением с другими странами Европы.
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