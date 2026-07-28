Потерпевший заподозрил неладное еще в прошлом году. Соседка пообещала вернуть деньги и некоторое время переводила небольшие суммы — по 10–20 евро, однако затем прекратила выплаты. После этого мужчина обратился в полицию.

Женщина признана подозреваемой по 11 эпизодам. После получения повестки в полицию она полностью возместила ущерб, однако это не освобождает ее от уголовной ответственности.