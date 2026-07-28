Как сообщили в полиции, мужчина попросил соседку помочь оформить кредиты на лечение, поскольку не умел пользоваться интернет-банком. Получив доступ к его интернет-банку и кодам Smart-ID, женщина с января по март 2025 года совершила 11 несанкционированных переводов на счета своих родственников и других лиц. Размер переводов составлял от 10 до 1000 евро.
Потерпевший заподозрил неладное еще в прошлом году. Соседка пообещала вернуть деньги и некоторое время переводила небольшие суммы — по 10–20 евро, однако затем прекратила выплаты. После этого мужчина обратился в полицию.
Женщина признана подозреваемой по 11 эпизодам. После получения повестки в полицию она полностью возместила ущерб, однако это не освобождает ее от уголовной ответственности.
Уголовное дело по факту незаконного использования чужого платежного средства передано для дальнейшего рассмотрения. За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Полицейские также вновь призвали жителей не передавать посторонним данные для доступа к интернет-банку и коды авторизации.
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