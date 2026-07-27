На момент исчезновения была одета в черную толстовку, черные шорты и черные кроссовки Adidas. При себе у нее был черный рюкзак.

Государственная полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении девочки, ознакомиться с ее фотографией и сообщить об этом по телефону 112.