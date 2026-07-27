Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Государственной полиции объявило в розыск без вести пропавшую Веронику Маркелову 2013 года рождения.
В воскресенье, 26 июля, около 18:30, девочка села на поезд на станции Лоде, чтобы отправиться в Ригу, однако до дома не добралась.
Приметы: рост около 150 см, среднее телосложение, короткие светло-каштановые волосы.
На момент исчезновения была одета в черную толстовку, черные шорты и черные кроссовки Adidas. При себе у нее был черный рюкзак.
Государственная полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении девочки, ознакомиться с ее фотографией и сообщить об этом по телефону 112.
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