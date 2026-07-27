Возможность бесплатно учиться в государственном вузе — один из бонусов, ради которых молодые люди добровольно записываются на службу государственной обороны. И часть из них этой возможностью воспользовалась: из в общей сложности 770 добровольцев первых трех призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159.
Рост числа таких студентов заметили и в вузах. Например, в Латвийском университете (ЛУ) два года назад учебу начали 15 отслуживших, а в прошлом году — уже 57. В Рижском техническом университете (РТУ) — соответственно 18 и 44. А в Рижском университете Страдиня (RSU) два года назад таких студентов было пятеро, в прошлом году — 16.
Хотя у этих молодых людей есть преимущество при получении бюджетного места, они тоже должны соответствовать требованиям при поступлении.
Административный руководитель учебного процесса RSU Элина Белецка сказала: «Эти абитуриенты должны выполнить минимальные требования при приеме. То есть, чтобы участвовать в конкурсе, в большинстве программ — за исключением, например, медицины или стоматологии — минимальный результат составляет 50 баллов, а в остальных программах у нас в основном действует минимум в 30 баллов. Значит, если эти баллы в общей оценке набраны, абитуриент прошел требования приема. И, конечно, учитываются централизованные экзамены и остальные требования соответствующей программы».
В Университете Страдиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, и других прошедших конкурс. То же самое — в Рижском техническом университете. Однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить.
Заместитель проректора РТУ Угис Цитсковскис сказал: «Мы тоже понемногу начали внутренние обсуждения. Возможно, надо задуматься, как ограничить выбор этих молодых людей. Ведь если все, кто прошел добровольную службу, поступят на одну учебную программу, другим там просто не останется места».
А Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим СГО, университет сам финансирует несколько бюджетных мест из собственных денег. Это дополнительные 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся университету в несколько десятков тысяч евро.
Проректор ЛУ по науке Гунтарс Китенбергс пояснил: «У нас в ряде учебных программ число бюджетных мест невелико, потому что государственное финансирование высшего образования лишь частичное. Это создает напряжение в программах, где бюджетных мест как раз мало. Бывают ситуации — и сейчас мы это видим, — когда есть программы, в которых все бюджетные места заполнили бы прошедшие службу государственной обороны, и даже с избытком. Поэтому нам приходится принимать внутренние решения о том, как мы это поддерживаем.
Сейчас мы можем финансировать из внутренних ресурсов вуза, но ясно, что мы ищем более устойчивое решение».
Сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование образования должно поступать от министерства образования.
Старший эксперт отдела планирования призыва Минобороны Свенс Янис Анджанс отметил: «Мы пока придерживаемся существующей системы, потому что, хотя бюджет Министерства обороны увеличивается, он однозначно предназначен для обеспечения обороноспособности государства, а не, скажем, для дополнительных бонусов солдатам Службы государственной обороны».
В свою очередь в министерстве образования заявляют, что со следующего учебного года будет введена модель финансирования, которая позволит учебным заведениям свободнее перенаправлять средства на обеспечение учебы после окончания добровольной службы государственной обороны.
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