Административный руководитель учебного процесса RSU Элина Белецка сказала: «Эти абитуриенты должны выполнить минимальные требования при приеме. То есть, чтобы участвовать в конкурсе, в большинстве программ — за исключением, например, медицины или стоматологии — минимальный результат составляет 50 баллов, а в остальных программах у нас в основном действует минимум в 30 баллов. Значит, если эти баллы в общей оценке набраны, абитуриент прошел требования приема. И, конечно, учитываются централизованные экзамены и остальные требования соответствующей программы».

В Университете Страдиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, и других прошедших конкурс. То же самое — в Рижском техническом университете. Однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить.

Заместитель проректора РТУ Угис Цитсковскис сказал: «Мы тоже понемногу начали внутренние обсуждения. Возможно, надо задуматься, как ограничить выбор этих молодых людей. Ведь если все, кто прошел добровольную службу, поступят на одну учебную программу, другим там просто не останется места».