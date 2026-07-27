История началась ещё в 2023 году. Давид Хинц вышел на новую работу на неделю раньше, чем планировалось. Он сообщил об этом службе занятости по телефону, однако выплата пособия всё равно поступила. Позже выяснилось, что мужчина получил лишние 242,34 евро, и дело дошло до обвинения в мошенничестве.

Защищать себя Хинцу пришлось самостоятельно. ChatGPT объяснял ему юридические формулировки, помог подготовить возражения и разобрал документы. Самой серьёзной частью работы стало 18-страничное ходатайство о предвзятости судьи.