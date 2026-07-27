Его «адвокатом» стал ChatGPT.
История началась ещё в 2023 году. Давид Хинц вышел на новую работу на неделю раньше, чем планировалось. Он сообщил об этом службе занятости по телефону, однако выплата пособия всё равно поступила. Позже выяснилось, что мужчина получил лишние 242,34 евро, и дело дошло до обвинения в мошенничестве.
Защищать себя Хинцу пришлось самостоятельно. ChatGPT объяснял ему юридические формулировки, помог подготовить возражения и разобрал документы. Самой серьёзной частью работы стало 18-страничное ходатайство о предвзятости судьи.
Над ним человек и искусственный интеллект работали около недели.
Ходатайство удовлетворили, после чего дело передали другому судье. Вскоре производство против Хинца прекратили.
Насколько именно ChatGPT повлиял на решение суда, установить невозможно. Однако цифровой помощник явно оказался полезнее, чем можно было ожидать от бесплатного чат-бота.
Исследования показывают, что юристы с ИИ-помощниками могут работать примерно на 26% быстрее и допускать меньше ошибок. Правда, окончательное решение всё ещё принимает человек.
В случае Давида Хинца один человек принял решение обратиться к машине. Другому человеку после этого пришлось покинуть дело.
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