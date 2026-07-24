Исследователи объясняют, что современные автомобили стали заметно мощнее. Быстро разогнаться теперь проще, однако на высокой скорости двигатель расходует больше топлива, особенно если водитель постоянно ускоряется и тормозит.

Получается, что человек жмёт на педаль, сжигает лишний бензин и повышает риск аварии, но в конце поездки выигрывает меньше минуты.

Особенно заметной экономия может оказаться для тех, кто каждый день ездит по трассе или проводит за рулём много времени. Даже небольшое снижение расхода топлива за год превращается в сумму, которую уже трудно не заметить.