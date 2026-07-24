Учёные проанализировали более 120 миллионов реальных автомобильных поездок. Затем они рассчитали, что произошло бы, если бы водители просто соблюдали установленные ограничения скорости.
Результат оказался впечатляющим. Только в США за один день можно было бы сэкономить около 25 миллионов литров топлива и примерно 22 миллиона долларов. Кроме того, в атмосферу не попало бы около 57 тысяч тонн углекислого газа.
При этом средняя ежедневная поездка стала бы длиннее всего на 54 секунды.
Исследователи объясняют, что современные автомобили стали заметно мощнее. Быстро разогнаться теперь проще, однако на высокой скорости двигатель расходует больше топлива, особенно если водитель постоянно ускоряется и тормозит.
Получается, что человек жмёт на педаль, сжигает лишний бензин и повышает риск аварии, но в конце поездки выигрывает меньше минуты.
Особенно заметной экономия может оказаться для тех, кто каждый день ездит по трассе или проводит за рулём много времени. Даже небольшое снижение расхода топлива за год превращается в сумму, которую уже трудно не заметить.
Теперь исследователи хотят отдельно изучить резкие ускорения. По их мнению, привычка стартовать со светофора так, будто рядом идёт гонка, может обходиться водителям ещё дороже.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.