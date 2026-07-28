Увеличена также плата за другие услуги, связанные с проверкой на знание государственного языка. Справка о результате проверки впредь будет стоить 18 евро вместо прежних 12,01 евро, копия решения о результате проверки также будет стоить 18 евро.

Одновременно прейскурант дополнен новыми услугами. Впредь можно будет подать заявку на индивидуальную диагностическую проверку на знание государственного языка и индивидуальные консультации по проверке на знание государственного языка, которые обойдутся соответственно в 77,4 евро и 42,2 евро.