«Сегодня, ожидая троллейбус, я наблюдала ситуацию, которая вселила надежду: разговаривали двое спортивных, приятных подростков — латыш и русский. Русский подросток говорил с латышом по-латышски, с лёгким акцентом.
Тут же стали возникать не просто комментарии, а целые диалоги:
mulja.na (на русском): Ага,в твоих мечтах Латышские подростки между собой говорят по-английски
edgarsali28: Varbūt tūristi.
mulja.na: Вовсе нет.Местные подростки и молодёжь. Вы по городу не ходите? не слышите?
Далее шли комментарии на латышском:
-Ха… У меня на работе коллега — русский. По-латышски говорит нормально. Приходят представители и начинают разговаривать с ним по-русски. Представители — молодые латыши… Какого фига????
-Такого фига, чтобы улучшить свой русский язык. Я тоже разговариваю с русскими по-русски. Те, кто хочет улучшить свой латышский, разговаривают по-латышски.
-А я вот с латышами разговариваю только по-латышски. Я не бесплатный преподаватель.
Кто-то поддержал нашу замечательную аткриевошницу, правда, речь шла об индусе:
-Сегодня курьер порадовал меня точно так же. Он очень старался говорить по-латышски. Было хорошо слышно, что у него акцент, а слова, которых он не знал по-латышски, говорил, что знает по-английски. Мы прекрасно поняли друг друга. Меня очень, очень тронули его старания.
Но много постов, написанных по-латышски, явно выглядят антиланговскими:
-Милая, сколько вам лет? Для полного счастья вам, оказывается, совсем немного нужно. Только не говорите ещё, что это результат вашей упорной борьбы.
-Мне всё равно. Я говорю на том языке, на котором собеседнику легче.
-Акцент [вам] мешает?
-Я каждый день вижу латышских молодых людей, которые разговаривают между собой по-английски, и вы всё ещё думаете, что проблема именно в русском языке?
Нашим фаворитом стал комментатор, опубликовавший сразу три поста, да еще с хэштрегом #ОсвободимЛатвиюОтИдиотов:
-Хочу спросить: существует ли вообще какой-нибудь документ, который подтверждает, что русский язык принадлежит исключительно русским? Есть ли на него какие-то авторские права? Я скажу так: русский язык — это международный язык общения, точно так же, как английский или любой другой язык. И я могу это аргументировать.
-Я окончил в Риге курсы промышленного альпинизма. Там экзамен на квалификацию третьего уровня сдавали латыш и литовец. У них всё очень сложно: эти люди спасают жизни на высоте и должны принимать критически важные решения, буквально вися на стропах! Оба хорошо знали английский язык. Но как вы думаете, на каком языке им было легче общаться друг с другом и принимать эти оперативные решения? На русском.
-Хватит разжигать ненависть! Латвия — прекрасная страна, которую я очень люблю, и я хочу жить в дружбе со всеми. Настоящая же проблема — это люди, сознательно разжигающие конфликты.
@jelenajelenalena (3 дня назад)
На русском: «ПШНХ».
@dimasteez_official (3 дня назад)
И индийская, и исламская — спасибо. Главное, чтобы не путинская.
@rihardvv (3 дня назад)
На русском: «Учился в латышской школе, специально не буду говорить, лучше на английском, пока есть такая возможность.»
@nastasja901 (3 дня назад)
На русском: «С такими латышами принципиально не хочу разговаривать на латышском языке, ибо безмозглые не понимают любой язык.»
@nastasja901 (3 дня назад)
Зато латышская молодёжь между собой разговаривает, щедро разбавляя латышский английскими словами. Очень по-латышски.)))
@tgh_tttggghhh (3 дня назад)
Я каждый день вижу латышских молодых людей, которые разговаривают между собой по-английски, и вы всё ещё думаете, что проблема — в русском языке?
@xersimalnia (3 дня назад)
За пределами Риги это вполне нормально.
@black_starm_mafia (3 дня назад)
❤️❤️❤️
@artursgabrans_arts (1 день назад)
Комментарий № 2
Я окончил в Риге курсы промышленного альпинизма. Там экзамен на квалификацию третьего уровня сдавали латыш и литовец. У них всё очень сложно: эти люди спасают жизни на высоте и должны принимать критически важные решения, буквально вися на верёвках.
Оба хорошо знали английский язык. Но как вы думаете, на каком языке им было легче общаться друг с другом и принимать оперативные решения? На русском.
Продолжение в комментарии № 3.
@artursgabrans_arts (1 день назад)
Комментарий № 4
Хватит разжигать ненависть! Латвия — прекрасная страна, которую я очень люблю, и я хочу жить в дружбе со всеми. Настоящая же проблема — это те, кто сознательно разжигает конфликты.
#ОсвободимЛатвиюОтИдиотов
@artursgabrans_arts (1 день назад)
Комментарий № 1
Хочу спросить: существует ли вообще какой-нибудь документ, подтверждающий, что русский язык принадлежит исключительно русским? Есть ли на него какие-то авторские права?
Я скажу так: русский язык — это международный язык общения, точно так же, как английский или любой другой язык. И я могу это аргументировать.
Продолжение в комментарии № 2.
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