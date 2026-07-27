-Хочу спросить: существует ли вообще какой-нибудь документ, который подтверждает, что русский язык принадлежит исключительно русским? Есть ли на него какие-то авторские права? Я скажу так: русский язык — это международный язык общения, точно так же, как английский или любой другой язык. И я могу это аргументировать.

-Я окончил в Риге курсы промышленного альпинизма. Там экзамен на квалификацию третьего уровня сдавали латыш и литовец. У них всё очень сложно: эти люди спасают жизни на высоте и должны принимать критически важные решения, буквально вися на стропах! Оба хорошо знали английский язык. Но как вы думаете, на каком языке им было легче общаться друг с другом и принимать эти оперативные решения? На русском.

-Хватит разжигать ненависть! Латвия — прекрасная страна, которую я очень люблю, и я хочу жить в дружбе со всеми. Настоящая же проблема — это люди, сознательно разжигающие конфликты.