«В тот момент, когда политическая и социальная нестабильность достигнет своего пика, когда страна будет находиться в предреволюционном состоянии, именно тогда вооруженные колонны Российского добровольческого корпуса направятся на Москву», — цитирует Капустина издание.
Он подчеркнул, что это будет зависеть от исхода войны в Украине , которая, по его мнению, приведет Россию к политической, социальной и экономической катастрофе.
Капустин привел в пример восстание Евгения Пригожина, отметив, что российские солдаты не оказали бы сопротивления и, в отличие от Пригожина, не остановились бы в 200 км от Московской кольцевой дороги.
Заявление было сделано в интервью на YouTube-канале «Militarnyi».
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