Он подчеркнул, что это будет зависеть от исхода войны в Украине , которая, по его мнению, приведет Россию к политической, социальной и экономической катастрофе.

Капустин привел в пример восстание Евгения Пригожина, отметив, что российские солдаты не оказали бы сопротивления и, в отличие от Пригожина, не остановились бы в 200 км от Московской кольцевой дороги.