Всего вчера ГПСС получила четыре вызова в места, где подгорела оставленная без присмотра еда. Остальные три вызова поступили из Риги.

Пожарные ежедневно получают вызовы, в которых жители сообщают о задымлении на лестничной клетке или о дыме в окне жилого дома. Чаще всего при обследовании здания пожарные констатируют, что на плите в кухне подгорела еда, а дома никого нет или жильцы спят.