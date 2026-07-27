БВБ получило от Государственной полиции уголовный процесс для досудебного расследования в связи с преступлением, произошедшим 26 июля в Приекуле Южно-Курземского края, в котором участвовало должностное лицо полиции.
Дело возбуждено по части третьей статьи 125 Уголовного закона — об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
В интересах следствия БВБ пока не раскрывает подробности, однако обещает предоставить информацию о ходе расследования, когда это не будет угрожать интересам уголовного процесса.
По данным ЛЕТА, арестованный — младший инспектор полиции Андис Силниекс, занимавший должность, связанную с выполнением функций реагирования.
Погибший — педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды» Нормунд Вамзис, сообщили в учебном заведении.
Как сообщалось, 26 июля в Государственную полицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения.
Для оказания помощи прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой помощи мужчина скончался.
Министр внутренних дел Янис Домбрава впоследствии сообщил, что подозреваемый полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения свыше двух промилле.
Согласно порталу «liepājniekim.lv», очевидцы заявили, что нападавший «убил погибшего одним ударом».
Премьер-министр Андрис Кулбергс объявил в социальных сетях, что обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который «примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности», и что «никакой терпимости и снисхождения не будет».
Лиепайская средняя школа музыки, искусства и дизайна вспоминает педагога Нормунда Вамзиса, жизнь которого оборвалась 26 июля.
«Нас глубоко потрясла весть о неожиданной кончине нашего многолетнего коллеги, педагога и руководителя образовательной программы «Дизайн одежды» Нормунда Вамзиса. Лиепайская средняя школа музыки, искусства и дизайна потеряла выдающегося педагога, творческую личность и отзывчивого коллегу, чей вклад в развитие школы и становление молодых дизайнеров останется значимой частью ее истории.
Нормунд работал в нашей школе с 2006 года. С большим энтузиазмом и профессионализмом он руководил образовательной программой «Дизайн одежды», преподавал технологии, композицию, графический дизайн, конструирование и моделирование, разработку и проектирование идей одежды. Он сделал программу «Дизайн одежды» одной из самых сильных и востребованных образовательных программ школы.
Нормунд был учителем, который умел вдохновлять, поддерживать и видеть потенциал каждого ученика. Под его руководством выросло немало талантливых молодых дизайнеров одежды, которые успешно продолжают свой профессиональный путь в Латвии и за ее пределами. О его вкладе свидетельствуют и высокие достижения учеников на конкурсах государственного уровня».
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