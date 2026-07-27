Премьер-министр Андрис Кулбергс объявил в социальных сетях, что обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который «примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности», и что «никакой терпимости и снисхождения не будет».

Лиепайская средняя школа музыки, искусства и дизайна вспоминает педагога Нормунда Вамзиса, жизнь которого оборвалась 26 июля.



«Нас глубоко потрясла весть о неожиданной кончине нашего многолетнего коллеги, педагога и руководителя образовательной программы «Дизайн одежды» Нормунда Вамзиса. Лиепайская средняя школа музыки, искусства и дизайна потеряла выдающегося педагога, творческую личность и отзывчивого коллегу, чей вклад в развитие школы и становление молодых дизайнеров останется значимой частью ее истории.

Нормунд работал в нашей школе с 2006 года. С большим энтузиазмом и профессионализмом он руководил образовательной программой «Дизайн одежды», преподавал технологии, композицию, графический дизайн, конструирование и моделирование, разработку и проектирование идей одежды. Он сделал программу «Дизайн одежды» одной из самых сильных и востребованных образовательных программ школы.