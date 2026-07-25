В публикации в соцсети X украинский лидер сообщил, что, по данным разведки, Москва подготовила ракеты для удара в ближайшие 48 часов.
«Прошу вас беречь себя и внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги», – написал он.
Его предупреждение прозвучало после сообщений украинских властей о том, что ;жертвами ракетных ударов РФ по Киевской области в пятницу стали как минимум 10 человек и около сотни пострадали. По имеющимся данным, удары пришлись по выставке вооружений, где присутствовали представители украинского оборонного комплекса.
Еще пять человек погибли в результате ударов управляемыми авиабомбами по Славянску, сообщил Зеленский.
Глава МИД Латвии подтвердил, что в результате атак было повреждено латвийское консульство в Славянске.
Реагируя на эти новости, глава европейской дипломатии Кая Каллас в заявлении, опубликованном в соцсетях, отметила, что удар по консульству «подчеркивает полное пренебрежение Москвы международным правом».
«Латвия пользуется нашей полной поддержкой», – добавила она.
Зеленский встретится с Трампом
Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе, поскольку США и Украина продолжают обсуждать мирные инициативы по прекращению войны, начавшейся после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
В среду Зеленский сообщил, что поговорил со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером об усилиях по прекращению конфликта.
«Хороший и важный разговор о том, как придать дипломатии новый импульс и приблизить мир», – сказал он.
В начале этой недели министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио на полях саммита министров иностранных дел стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) на Филиппинах.
По данным Кремля, Лавров использовал эту встречу, чтобы предостеречь Вашингтон от продолжения продажи оружия Киеву.
«Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран», – говорится в заявлении российского МИД.
Выступая перед журналистами после встречи, Рубио сказал, что разговор был «хорошим» и «откровенным», но не стал вдаваться в подробности.
Рубио сказал: «Мы продаем оружие через PURL, это инициатива, реализуемая нами в рамках НАТО, и именно этим мы занимаемся. В этой политике никаких изменений не произошло».
«Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась», – добавил он.
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