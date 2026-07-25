В среду Зеленский сообщил, что поговорил со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером об усилиях по прекращению конфликта.

«Хороший и важный разговор о том, как придать дипломатии новый импульс и приблизить мир», – сказал он.

В начале этой недели министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио на полях саммита министров иностранных дел стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) на Филиппинах.