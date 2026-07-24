Афины заявили, что запланированный запрет на услуги по перевалке российского СПГ просто перенесет долю рынка за пределы Европы и не повлияет на доходы России. Греция доминирует на европейском рынке газовозов и входит в число крупнейших игроков на мировом рынке, конкурируя с Японией, Китаем и США.
Верховный дипломат ЕС Кая Каллас подытожила:
«Мы наносим удар по более чем ста банкам и криптовалютным операторам, более чем 40 судам «теневого флота» России, а также нескольким нефтеперерабатывающим заводам в России и Белоруссии. В список включены более 50 предприятий военно-промышленного комплекса — ключевые участники производства российских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия».
Тут, конечно, возникает вопрос: пятый год войны, 21-й санкционный список ЕС, а 50 ключевых предприятий российского ВПК только сейчас в него попадают?
Давайте ка вспомним, что раньше попадало в санкционные списки ЕС. Вот самые известные примеры. ЕС запретил поставлять в Россию предметы роскоши стоимостью свыше €300. В перечень попали: дорогие ручки; одежда; обувь; духи; ювелирные изделия; хрусталь; произведения искусства. В перечне предметов роскоши фигурировал запрет на поставки продуктов питания: чёрная икра; трюфели; дорогой алкоголь.
Тут возникает вопрос: а почему про трюфели и хрусталь в ЕС додумались раньше, чем про 50 ключевых предприятий ВПК?
Только непонятно, кому его задавать. Наверняка Кая Каллас отправит к Урсуле фон дер Ляйен, а та свалит на еще кого-нибудь — благо в Брюсселе бюрократов… ну, вы сами знаете сколько.
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