Тут, конечно, возникает вопрос: пятый год войны, 21-й санкционный список ЕС, а 50 ключевых предприятий российского ВПК только сейчас в него попадают?

Давайте ка вспомним, что раньше попадало в санкционные списки ЕС. Вот самые известные примеры. ЕС запретил поставлять в Россию предметы роскоши стоимостью свыше €300. В перечень попали: дорогие ручки; одежда; обувь; духи; ювелирные изделия; хрусталь; произведения искусства. В перечне предметов роскоши фигурировал запрет на поставки продуктов питания: чёрная икра; трюфели; дорогой алкоголь.

Тут возникает вопрос: а почему про трюфели и хрусталь в ЕС додумались раньше, чем про 50 ключевых предприятий ВПК?