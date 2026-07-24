К этому добавляется ещё одна, более серьёзная проблема. Офицер объясняет, что в Украине не всегда применяется система распознавания «свой-чужой»: из-за этого снова и снова дроны бьют по своим. «Потери от дружественного огня на войне держатся в секрете, однако многие ранения происходят из-за собственных дронов. Также случается, что украинские дроны-перехватчики атакуют собственные боевые дроны», — говорит эксперт.

Медик Дамиан Дуда рассказал журналистам, насколько смертоносны дроны с обеих сторон фронта. «В радиусе двух километров от линии фронта вражеский дрон, как только обнаружил кого-то, может атаковать в течение нескольких секунд. На расстоянии до пяти километров дрону требуется от 7 до 10 минут, чтобы достичь цели после того, как он её заметил».

В полосе до десяти километров от «нулевой линии» вся логистика почти исключительно осуществляется наземными дронами. «Они доставляют на позиции практически всё — от оружия и боеприпасов до медикаментов, продуктов питания и воды. Дороги в зоне боевых действий напоминают муравейник, по которому дроны, как муравьи, двигаются мимо друг друга», — говорит Дуда.