Журналисты Марцин Вырвал и Эдыта Жемла польского онлайн-портала Onet отправились в прифронтовую зону Украины и на собственном опыте столкнулись с опасностью, исходящей от дронов, а также поговорили с экспертами о том, могли бы ли эти БПЛА защищать и НАТО. Их вывод: дроны — не чудо-оружие.
Многие из массово и вполне успешно применяемых в Украине дронов — это аппараты на уровне авиамоделизма, которые не соответствуют единым техническим стандартам. Офицер, участвующий в польской программе по созданию дронов, скептически высказался о многих предложениях украинских производителей. По его словам, ни одно из их решений не вызвало у него «вау-эффекта» и не создало впечатления, что оно обеспечивает решающее технологическое преимущество.
В вопросах вооружения у ВСУ также есть большие различия по сравнению с требованиями НАТО: часто используются несертифицированные боевые части и взрыватели, ручные гранаты крепятся к дрону с помощью простых вспомогательных средств, таких как кабельные стяжки или скотч. Если нечто подобное станут делать западные армии, несчастные случаи приведут к ответственности и судебным разбирательствам, считает эксперт.
К этому добавляется ещё одна, более серьёзная проблема. Офицер объясняет, что в Украине не всегда применяется система распознавания «свой-чужой»: из-за этого снова и снова дроны бьют по своим. «Потери от дружественного огня на войне держатся в секрете, однако многие ранения происходят из-за собственных дронов. Также случается, что украинские дроны-перехватчики атакуют собственные боевые дроны», — говорит эксперт.
Медик Дамиан Дуда рассказал журналистам, насколько смертоносны дроны с обеих сторон фронта. «В радиусе двух километров от линии фронта вражеский дрон, как только обнаружил кого-то, может атаковать в течение нескольких секунд. На расстоянии до пяти километров дрону требуется от 7 до 10 минут, чтобы достичь цели после того, как он её заметил».
В полосе до десяти километров от «нулевой линии» вся логистика почти исключительно осуществляется наземными дронами. «Они доставляют на позиции практически всё — от оружия и боеприпасов до медикаментов, продуктов питания и воды. Дороги в зоне боевых действий напоминают муравейник, по которому дроны, как муравьи, двигаются мимо друг друга», — говорит Дуда.
Эксперт по дронам Томаш Дармолиньский рассказывает, что Украина работает с импровизированными решениями. И хотя многие украинские бригады за последние годы значительно профессионализировали свою работу, украинские дроны не стали чудо-оружием.
Сила Украины заключается в том, что она способна чрезвычайно быстро разрабатывать новые решения и адаптировать их к требованиям поля боя, считает эксперт. Поэтому важнейший импорт из Украины — не оружие как таковое, а образ мышления: меньше жёстких регламентов закупок, больше гибкости, ускоренные циклы инноваций и ориентация на реалии современной войны.
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