Склады компании Wildberries в ночь на пятницу, 24 июля, судя по сообщениям ряда Telegram-каналов и онлайн-СМИ, подверглись украинским атакам как минимум в двух регионах РФ: Ленинградской области и в Твери, а также в аннексированном Крыму.
Так, Telegram-канал Astra пишет на основании собственного OSINT-анализа и кадров очевидцев, что после атаки загорелся склад «Wildberries Санкт-Петербург», расположенный в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. «Этот склад WB находится сразу за административной границей Санкт-Петербурга, его часто называют «склад Wildberries Санкт-Петербург», так как он обслуживает Петербург и расположен практически вплотную к городу», — говорится в посте.
Позже канал сообщил со ссылкой на своих подписчиков, что после атаки над Петербургом было видно два очага возгорания — в разных частях города.
Канал публикует фото с изображением клубов черного дыма, поднимающихся над городом. Тем временем Telegram-канал Exilenova+ обнародовал видео, изображающие, как утверждается, момент атаки в Ленинградской области.
«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба — Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — сообщила под утро пресс-служба WB.
Тот же канал сообщил ранее в ту же ночь об атаках на логистические хабы WB в Твери и аннексированном Симферополе. Согласно сообщениям, в обоих регионах в результате ударов загорелись склады маркетплейса. В Telegram-канале «Пресс-служба RWB Wildberries Russ» в ночь на 24 июля сообщили, что «сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о «возгорании на складах компании «Вайлдберриз» в деревне Новосаратовка Всеволожского района». По его данным, пострадали три человека «им оказывают помощь медики в больнице».
Сообщение об атаке на электроподстанцию в Судаке
Между тем Telegram-канал «Крымский ветер» написал со ссылкой на своего подписчика, что в ночь на 24 июля был нанесен удар по электроподстанции в Судаке, после чего в городе произошло отключение электричества, а в большинстве районов также была нарушена подача воды. Авторы указывают, однако, что это — непроверенная информация. К моменту публикации найти ее подтверждение в независимых источниках не удалось.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, власти Твери и Тверской области, а также назначенный Москвой «мэр» Симферополя Михаил Афанасьев к моменту публикации не комментировали в Telegram атаки.
Удары Украины по складам Wildberries
В результате предыдущих атак Украины сгорели или пострадали комплексы WB в подмосковной Электростали (250 тыс. кв. м), Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м), Краснодаре (100 тыс. кв. м) и Невинномысске Ставропольского края (94 тыс. кв. м). 23 июля газета «Коммерсант» опубликовала свои подсчеты, согласно которым украинские атаки на WB к тому моменту затронули 10% всей логистической инфраструктуры компании, или 552 тысячи квадратных метров.
Удары по двум складам Wildberries в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали Украина нанесла 18 июля. В результате погибли восемь человек и пострадали около 50. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре Украины. По словам Зеленского, логистические центры компании «были задействованы для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».
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