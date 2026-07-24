Так, Telegram-канал Astra пишет на основании собственного OSINT-анализа и кадров очевидцев, что после атаки загорелся склад «Wildberries Санкт-Петербург», расположенный в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. «Этот склад WB находится сразу за административной границей Санкт-Петербурга, его часто называют «склад Wildberries Санкт-Петербург», так как он обслуживает Петербург и расположен практически вплотную к городу», — говорится в посте.

Позже канал сообщил со ссылкой на своих подписчиков, что после атаки над Петербургом было видно два очага возгорания — в разных частях города.