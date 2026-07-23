Для достижения мира в войне РФ в Украине потребуются «новые идеи», чтобы выйти из тупика в переговорах. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио. Глава американской дипломатии встретился в четверг, 23 июля, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле на Филиппинах, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Предложения, выдвигавшиеся до сих пор, «не были приемлемы для Украины на том этапе, и я не думаю, что они будут приемлемы для нее сейчас», отметил он. «Более того, вероятно, они будут для нее еще менее приемлемы», — выразил уверенность Рубио.
«Если мир и наступит, то это будет благодаря каким-то новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится такая возможность и сложатся подходящие условия», — подчеркнул глава Госдепа США. «Мы готовы сыграть эту роль в позитивном ключе», — процитировала его газета The Guardian.
Марко Рубио заявил, что у него у него состоялся «хороший, откровенный разговор» с Лавровым. США «продолжат искать компромисс» для прекращения войны в Украине, подчеркнул дипломат. Он напомнил, что речь идет об «очень кровопролитной войне».
Россия подвергается ударам «глубоко на своей территории, чего не наблюдалось в конце прошлого года», констатировал американский госсекретарь.
В то же время он констатировал, что Украина также заплатила огромную цену. «Мы видели гибель мирных жителей, удары по Киеву. Эта война не пошла на пользу и Украине. Поэтому я считаю, что у обеих сторон должен быть стимул положить ей конец», — предположил Рубио. Он напомнил о предстоящей зиме и о необходимости для Киева защищать воздушное пространство страны.
«В этом и заключается сложность: (найти. — Ред.) такое завершение, которое устроит обе стороны. Мы пытались и будем продолжать пытаться найти компромисс, который позволит этого добиться, и мы готовы сыграть эту роль, если представится такая возможность. Мы заявляем об этом сегодня, и заявляли об этом и раньше», — указал глава Госдепартамента США.
«Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась», — сказал Рубио журналистам, добавив, что для этого потребуется «то, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина». «Это потребует большой работы», — процитировало его агентство AFP.
Рубио также констатировал, что США продают Киеву оружие в рамках инициативы НАТО «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), финансируемой европейскими союзниками. «В нашей политике в этом отношении никаких изменений не произошло», — сказал он.
Ранее стало известно, что переговоры Лаврова и Рубио продлились около 35 минут. С российской стороны на них присутствовали также замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской — замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.
В российском МИД заявили, что во время обсуждения войны в Украине Лавров довел до Рубио «информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения».
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.