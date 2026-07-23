Предложения, выдвигавшиеся до сих пор, «не были приемлемы для Украины на том этапе, и я не думаю, что они будут приемлемы для нее сейчас», отметил он. «Более того, вероятно, они будут для нее еще менее приемлемы», — выразил уверенность Рубио.

«Если мир и наступит, то это будет благодаря каким-то новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится такая возможность и сложатся подходящие условия», — подчеркнул глава Госдепа США. «Мы готовы сыграть эту роль в позитивном ключе», — процитировала его газета The Guardian.