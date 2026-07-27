Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 1% и составило 457 ГВт/ч. В Латвии объем потребленной электроэнергии остался на уровне предыдущей недели и составил 124 ГВт/ч. В Эстонии потребление выросло на 1% до 115 ГВт/ч. В Литве было потреблено 218 ГВт/ч электроэнергии, что на 2% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии снизилась на 21% — в общей сложности было произведено 296 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 24% ниже по сравнению с предыдущей неделей, или 79 ГВт/ч. В Эстонии выработка снизилась на 26% — там был произведен 61 ГВт/ч электроэнергии. В то же время в Литве производство электроэнергии снизилось на 17% до 156 ГВт/ч.

На прошлой неделе соотношение выработки к потреблению в Латвии составило 64%, в Эстонии — 53%, а в Литве — 72%. В странах Балтии было произведено 65% от объема потребленной в регионе электроэнергии.