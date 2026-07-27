В марте 2026 года в литовских городах Клайпеде и Каунасе отменили концерты немецкого музыканта Дитера Болена, экс-участника популярного в прошлом дуэта Modern Talking. Как предположили местные СМИ, причиной этого могло стать интервью Болена, в котором он заявил, что Россия и Германия были «на самом деле командой мечты», потому что у них «была дешевая энергия», а победу Украины в войне назвал «худшим сценарием».

В Литву не будут пускать тех, кто поддерживал войну или участвовал в ней

Согласно поправкам к закону, в Литву не будут впускать тех, кто прямо или косвенно поддерживал развязанную РФ войну или участвовал в ней, а также тех, кто вел публичную деятельность на оккупированных и/или аннексированных Россией территориях Украины.