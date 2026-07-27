Министерство иностранных дел Литвы предлагает ужесточить закон о национальных санкциях и обязать российских и белорусских деятелей культуры, приезжающих в страну с публичными выступлениями, подписывать антивоенную декларацию.
«Недавние дискуссии показали необходимость более четкого регулирования участия представителей России, осуществляющей агрессию против Украины, и Беларуси, поддерживающей ее, в общественной деятельности в Литве в сферах образования, науки и образования, культуры, спорта, искусства и развлечений», — говорится в опубликованном в воскресенье, 26 июля, комментарии ведомства местному агентству BNS.
Министерство иностранных дел страны предлагает, чтобы такие поправки вступили в силу с 1 января 2027 года. «Это заявление будет обнародовано. Отказ от подписания этого соглашения лишит вас возможности въехать в страну, — уточняют в тексте сообщения. — Организаторы общественных мероприятий в сфере образования, науки и образования, культуры, спорта, искусства и развлечений в Литве должны обеспечивать соблюдение указанных ограничений».
В марте 2026 года в литовских городах Клайпеде и Каунасе отменили концерты немецкого музыканта Дитера Болена, экс-участника популярного в прошлом дуэта Modern Talking. Как предположили местные СМИ, причиной этого могло стать интервью Болена, в котором он заявил, что Россия и Германия были «на самом деле командой мечты», потому что у них «была дешевая энергия», а победу Украины в войне назвал «худшим сценарием».
В Литву не будут пускать тех, кто поддерживал войну или участвовал в ней
Согласно поправкам к закону, в Литву не будут впускать тех, кто прямо или косвенно поддерживал развязанную РФ войну или участвовал в ней, а также тех, кто вел публичную деятельность на оккупированных и/или аннексированных Россией территориях Украины.
Кроме того, МИД страны предлагает запретить россиянам и белорусам с ВНЖ страны покупать недвижимость вблизи важных для обеспечения национальной безопасности объектов или военных полигонов.
Закон о санкциях первоначально был принят в Литве 3 мая 2023 года. «До настоящего времени Литва принимала отдельные решения о запрете въезда в страну ряду исполнителей, поддерживающих режим Владимира Путина и выступавших в России или Крыму», — говорится в сообщении агентству BNS.
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