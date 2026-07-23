Один шутник предположил, что поскольку дым белый, то выбирали вецмилгравиского папу (как известно, когда кардиналы выбрали очередного папу Римского, то в знак этого над курией поднимается белый дым).
Более ответственные комментаторы предположили, что горит фура, а поскольку дым белый, то на месте уже работают пожарные.
Так в итоге и оказалось.
Не пропустить
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Facebook3Открыть в Facebook
Как вам материал?
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.