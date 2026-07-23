Один шутник предположил, что поскольку дым белый, то выбирали вецмилгравиского папу (как известно, когда кардиналы выбрали очередного папу Римского, то в знак этого над курией поднимается белый дым).

Более ответственные комментаторы предположили, что горит фура, а поскольку дым белый, то на месте уже работают пожарные.