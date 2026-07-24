«Общий хор латвийской демократии, возможно, на время станет тише и беднее. Политическая система Латвии деградирует от либеральной демократии в сторону более примитивной демократии, где власть и право голоса принадлежат большинству, как это недавно было в Венгрии или до сих пор наблюдается в Грузии».

Это напомнило советский анекдот времен Перестройки: первоклассница на утреннике должна прочитать стишок «А у нас недавно кошка родила троих котят. Котята выросли немножко — и все в партию хотят!» Приходит время утренника, девочка декламирует: «А у нас недавно кошка родила троих котят, котята выросли немножко – двое в партию хотят». Ей из-за кулис: «Машенька, ты что? Не двое – трое, трое хотят», А она оборачивается и отвечает звонким детским голоском: «Не-е-ет, у одного уже глазки открылись!»

Так вор, у кого-то глазки открываются вскоре после рождения, а к кого-то на седьмом десятке лет. И то не после чтения умных книг, а после неприятного ощущения, что кто-то наступил им на хвост.