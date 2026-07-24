Гражданское общество, а точнее, то, что у нас в Латвии им называется, продолжает свою битву за государственное финансирование. На сей раз на Satori высказалась Сармите Элерте, бывший редактор газеты «Диена», глава Фонда Сороса в Латвии и, конечно же, бывший советник по культуре нашего всеми обожаемого бывшего президента Эгила Левитса.
Посыл ее выступление простой: пусть Андрис Кулберг куражится сколько угодно – «разрушит ли это живую экосистему гражданского общества Латвии? Думаю, что нет». И далее она пишет поразившие нас строки:
«Общий хор латвийской демократии, возможно, на время станет тише и беднее. Политическая система Латвии деградирует от либеральной демократии в сторону более примитивной демократии, где власть и право голоса принадлежат большинству, как это недавно было в Венгрии или до сих пор наблюдается в Грузии».
Это напомнило советский анекдот времен Перестройки: первоклассница на утреннике должна прочитать стишок «А у нас недавно кошка родила троих котят. Котята выросли немножко — и все в партию хотят!» Приходит время утренника, девочка декламирует: «А у нас недавно кошка родила троих котят, котята выросли немножко – двое в партию хотят». Ей из-за кулис: «Машенька, ты что? Не двое – трое, трое хотят», А она оборачивается и отвечает звонким детским голоском: «Не-е-ет, у одного уже глазки открылись!»
Так вор, у кого-то глазки открываются вскоре после рождения, а к кого-то на седьмом десятке лет. И то не после чтения умных книг, а после неприятного ощущения, что кто-то наступил им на хвост.
Вот и Сармите Элерте вдруг обнаружила страшную истину: оказывается, демократия, где большинство принимает решения, — это какая-то «примитивная демократия». Надо же!
Только вот непонятно с какого хрена она продолжает считать политическую систему Латвии либеральной демократией. С чего бы это? Ведь все последние десятилетия в Латвии практически любой вопрос, касавшийся русских, решался по одному и тому же принципу: большинство решило — меньшинство смирилось.
Ликвидация образования на русском? Большинство. Ограничение русского языка? Большинство. Демонтаж Барклая? Большинство. Исключение русского языка из вещания общественных (общественных!) СМИ? Снова большинство. И почему-то тогда ни до нее, ни до прочих нынешних защитников «настоящей демократии» не доходило, что демократия — это не только власть большинства, но и уважение к правам меньшинств. Наоборот, любое возражение объявлялось покушением на основы!
Теперь же, когда то же самое большинство решило немного покуражиться над вполне себе титульными негосударственными организациями, внезапно выяснилось, что это уже никакая не демократия, а путь к Венгрии и Грузии. Какая удивительная избирательность принципов! Пока политический каток ехал по чужим ногам, его называли защитой демократии и даже европейских ценностей. Но стоило ему повернуть в сторону собственного двора — и сразу выяснилось, что каток вообще-то плохой способ управления государством.
Это вообще характерная черта латышской либеральной тусовки. Она искренне считает демократическими только те решения большинства, которые совпадают с ее собственными представлениями и прекрасном. Если большинство голосует так, как им нравится, — это торжество демократии. Если же большинство вдруг решает иначе, значит, народ ошибся, демократия деградировала, а страну необходимо срочно спасать от самой себя.
Десятилетиями русскому меньшинству объясняли, что его мнение не имеет никакого значения, потому что «так решило большинство». И это казалось им совершенно естественным. А теперь, когда большинство решило пересчитать бюджетные гранты, их обладатели вдруг выяснили, что демократия — это вам не лобио кушать, как говорил один грузинский «демократ в авторитете». Это штука куда более сложная. Но похоже, слишком сложная для мозгов наших «властителей либеральных дум», чтобы применять ее ко всем без исключения, а не только к себе.
В любом случае, Андрису Кулюбергсу можно сказать спасибо хотя бы за то, что он наступил на хвосты многочисленным НГО, от чего головах латвийского «гражданского общества» вдруг заколосились совершенно неожиданные для него мысли! Демократия – это не власть большинства! Кто бы вчера еще такое не то что озвучил, а даже подумал бы!? А вот поди ж ты…
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