По его мнению, до сих пор Латвия недостаточно активно искала средства в различных фондах ЕС. В основном финансирование проекта страна получала только из Инструмента соединения Европы (Connecting Europe Facility), а также в небольшом объеме — из Механизма восстановления и устойчивости ЕС для строительства соединения трассы Rail Baltica с Центральным железнодорожным вокзалом Риги. В то же время соседние страны искали и находили финансирование и в других европейских фондах.
Зиле отметил, что в новом многолетнем бюджете ЕС на основной фонд, из которого финансируется Rail Baltica, предусмотрено 50 млрд евро. При этом странам Балтии потребуется около 10 млрд евро. По его словам, рассчитывать на получение пятой части всего объема фонда нереалистично, поэтому дополнительные средства придется искать в других источниках.
Политик также сообщил, что, по имеющейся у него информации, Латвия до сих пор не освоила весь доступный объем средств Фонда сплочения ЕС, общий размер которого составляет около 2 млрд евро. По его словам, если к августу не будут заключены договоры на использование всех этих средств, то неосвоенное финансирование «просто пропадет».
Зиле считает, что если Латвия не успеет завершить проект Rail Baltica к установленному сроку — 2030 году, — серьезных санкций для страны, скорее всего, не последует. Однако государству необходимо демонстрировать прогресс в реализации проекта. По его мнению, наиболее серьезным последствием могут стать трудности с получением финансирования из фондов ЕС для реализации других крупных проектов.
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