Зиле отметил, что в новом многолетнем бюджете ЕС на основной фонд, из которого финансируется Rail Baltica, предусмотрено 50 млрд евро. При этом странам Балтии потребуется около 10 млрд евро. По его словам, рассчитывать на получение пятой части всего объема фонда нереалистично, поэтому дополнительные средства придется искать в других источниках.

Политик также сообщил, что, по имеющейся у него информации, Латвия до сих пор не освоила весь доступный объем средств Фонда сплочения ЕС, общий размер которого составляет около 2 млрд евро. По его словам, если к августу не будут заключены договоры на использование всех этих средств, то неосвоенное финансирование «просто пропадет».