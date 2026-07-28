По словам Берзиньша, наиболее серьезным объектом, судьба которого потребует широкой дискуссии и значительного финансирования, остается плотина Дурсупской мельницы, прорванная наводнением в ночь на прошлый понедельник. Сейчас рассматриваются различные варианты дальнейших действий.

Наибольшие споры вызывает предложение не восстанавливать плотину, а демонтировать ее, восстановив естественное русло реки Дурсупе, ее течение и пути миграции рыбы. Против такого решения выступают местные жители, которые опасаются, что с исчезновением плотины село Дурсупе лишится привычного ландшафта с озером. В свою очередь против восстановления плотины выступают защитники природы, а также не позволяют действующие нормативные требования.

Берзиньш подчеркнул, что существует несколько вариантов восстановления гидросооружения, поэтому все возможные решения необходимо всесторонне оценить, сравнить и обсудить с экспертами в области охраны окружающей среды и гидротехнических сооружений, а также с жителями Валдгалской волости.