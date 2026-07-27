Хотя дожди прекратились на несколько дней, в ночь с пятницы на субботу река Стенде вышла из берегов и затопила места стоянки палаток. Некоторые автомобили даже пришлось вытаскивать из затопленной поймы с помощью трактора.
Ventspils novada Ancē atpūtnieki nakts vidū piedzīvoja negaidītu plūdu pārsteigumu! Lai gan lietus jau vairākas dienas bija mitējies, naktī no piektdienas uz sestdienu Stendes upe bija izkāpusi no krastiem un appludinājusi telšu vietas. Dažas automašīnas no applūdušās palienes… pic.twitter.com/lHzD6z6pHp
— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 27, 2026
На выходных (25 июля) в Анце проходил ежегодный праздник волости, что привлекло к берегам реки большее число отдыхающих с палатками, чем обычно.
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