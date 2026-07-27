В субботу, 25 июля, в Даугавпилсе полицейские с включёнными сиренами и проблесковыми маячками попытались остановить автомобиль Ford. Водитель не подчинился и попытался скрыться. После погони машину всё же остановили. За рулём оказалась гражданка Украины, а внутри находились девять человек без документов. Часть пассажиров попыталась бежать. С помощью кинолога и служебной собаки в кустах обнаружили ещё шесть человек без документов.

В отношении гражданина Латвии и гражданки Украины возбуждены уголовные дела по статье о незаконном перемещении лиц через государственную границу в период усиленного режима пограничной охраны. Также заведены административные дела за перевозку большего числа пассажиров, чем предусмотрено транспортным средством, и за отсутствие обязательной анкеты.