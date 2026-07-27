В пятницу, 24 июля, в Скаистской волости полицейские остановили автомобиль Toyota под управлением гражданина Латвии. Машина оказалась подделкой транспортного средства «Latvijas pasts» с фальшивыми номерами. В салоне и багажнике обнаружили шесть человек без действительных документов, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.
В субботу, 25 июля, в Даугавпилсе полицейские с включёнными сиренами и проблесковыми маячками попытались остановить автомобиль Ford. Водитель не подчинился и попытался скрыться. После погони машину всё же остановили. За рулём оказалась гражданка Украины, а внутри находились девять человек без документов. Часть пассажиров попыталась бежать. С помощью кинолога и служебной собаки в кустах обнаружили ещё шесть человек без документов.
В отношении гражданина Латвии и гражданки Украины возбуждены уголовные дела по статье о незаконном перемещении лиц через государственную границу в период усиленного режима пограничной охраны. Также заведены административные дела за перевозку большего числа пассажиров, чем предусмотрено транспортным средством, и за отсутствие обязательной анкеты.
С августа 2021 года в отдельных приграничных территориях действует усиленный режим пограничной охраны. Полиция и Национальные вооружённые силы оказывают поддержку Госпогранслужбе.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.