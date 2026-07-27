Жировую ткань долго считали обычным запасом энергии. Сегодня известно, что это полноценный орган. Он помогает хранить жиры, вырабатывает гормоны и участвует в контроле уровня сахара в крови.

Поэтому проблема возникает не только тогда, когда жира слишком много.