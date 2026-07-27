Иногда организм начинает терять именно тот жир, который должен защищать обмен веществ.
Жировую ткань долго считали обычным запасом энергии. Сегодня известно, что это полноценный орган. Он помогает хранить жиры, вырабатывает гормоны и участвует в контроле уровня сахара в крови.
Поэтому проблема возникает не только тогда, когда жира слишком много.
Учёные изучали редкое наследственное заболевание, при котором жировая ткань постепенно исчезает. Несмотря на худобу, у таких пациентов часто развиваются диабет, жировая болезнь печени и тяжёлые нарушения обмена веществ.
Чтобы понять причину, исследователи изучили образцы тканей пациентов и создали специальную модель заболевания.
Оказалось, что жировые клетки начинают буквально разрушаться изнутри.
Они теряют способность нормально накапливать жир, внутри нарушается работа митохондрий — своеобразных энергетических станций клетки. Одновременно развивается воспаление, после чего клетки постепенно погибают, а жировая ткань исчезает.
На первый взгляд это должно приносить пользу. Но происходит обратное.
Организм лишается безопасного места, где можно хранить жир. В результате жиры начинают откладываться в печени, мышцах и других органах, где им находиться не положено.
Именно это постепенно нарушает обмен веществ и повышает риск развития диабета.
Авторы работы считают, что их результаты меняют привычный взгляд на болезнь.
Диабет второго типа связан не только с клетками поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Не менее важную роль играют здоровые жировые клетки, способные правильно хранить жир и поддерживать нормальную работу организма.
Исследование также может помочь в разработке новых методов лечения. Вместо борьбы с последствиями учёные надеются научиться защищать жировую ткань ещё до того, как она начнёт разрушаться.
Важно отметить, что речь идёт о редком заболевании и лабораторной работе. Исследование не означает, что похудение вызывает диабет.
Главный вывод звучит иначе: для здоровья важно не просто количество жира в организме. Не менее важно, насколько здоровой остаётся сама жировая ткань.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.