Именно поэтому окружающие нередко понимают, что происходит что-то серьёзное, раньше самого человека.
На начальном этапе может меняться настроение. Человек становится раздражительным, тревожным, подозрительным, начинает видеть скрытую угрозу в обычных словах и поступках окружающих. Иногда эмоции, наоборот, словно исчезают: голос становится монотонным, мимика бедной, взгляд постоянно ускользает.
Но один из самых заметных сигналов связан не с эмоциями, а с людьми.
Человек всё реже отвечает на звонки, отказывается от встреч, прекращает общаться с друзьями и родственниками. Разговоры становятся короткими, а большая часть времени проходит в одиночестве.
Само по себе желание побыть одному ничего не доказывает. Насторожить должна резкая перемена, особенно если прежде человек был общительным и активно участвовал в жизни семьи.
Одновременно могут появиться проблемы с концентрацией. Становится труднее учиться, работать, выполнять привычные обязанности и доводить дела до конца. Человек забывает о встречах, пропускает сроки, теряет вещи и начинает давать странные объяснения очевидным промахам.
То, что раньше приносило удовольствие, внезапно перестаёт интересовать. Забрасываются увлечения, исчезают планы, а простые бытовые дела кажутся непосильными. Со стороны это иногда выглядит как лень, особенно у подростков.
Может измениться и поведение. Человек начинает бодрствовать по ночам, пренебрегает гигиеной, становится необычно пугливым или реагирует на обычные ситуации совершенно не так, как раньше.
При этом он часто не замечает проблемы. Ему кажется, что окружающие придираются, преувеличивают или просто не понимают происходящего.
У детей и подростков первые признаки распознать особенно сложно. Падение успеваемости, раздражительность, замкнутость и перемены сна легко объяснить взрослением. Однако если изменения держатся долго, усиливаются и мешают нормальной жизни, их не стоит списывать только на характер.
Важно помнить: ни один из этих признаков сам по себе не означает шизофрению. Похожим образом могут проявляться депрессия, тревожные расстройства, сильный стресс, употребление психоактивных веществ и другие состояния.
Но сочетание нескольких резких и устойчивых перемен уже заслуживает внимания специалиста. Чем раньше человек получит помощь, тем больше шансов сохранить учёбу, работу, отношения и привычную жизнь.
Самая опасная ошибка здесь проста — ждать, пока появятся симптомы, которые уже невозможно объяснить усталостью.
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