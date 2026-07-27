Человек всё реже отвечает на звонки, отказывается от встреч, прекращает общаться с друзьями и родственниками. Разговоры становятся короткими, а большая часть времени проходит в одиночестве.

Само по себе желание побыть одному ничего не доказывает. Насторожить должна резкая перемена, особенно если прежде человек был общительным и активно участвовал в жизни семьи.

Одновременно могут появиться проблемы с концентрацией. Становится труднее учиться, работать, выполнять привычные обязанности и доводить дела до конца. Человек забывает о встречах, пропускает сроки, теряет вещи и начинает давать странные объяснения очевидным промахам.