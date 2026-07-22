Игорь Скибюк с 1998 года служил в 80-й галицкой бригаде десантно-штурмовых войск (ДШВ). После начала войны под его командованием бригада осенью 2022 года участвовала в успешном наступлении на Харьковскую область. За Харьковское наступление новый командующий ДШВ Скибюк получил звание Героя Украины, пишет издание «Украинская правда».