Если в 2024 году самоуправления не располагали сведениями о 4291 задекларированном в Латвии ребенке, который не был зарегистрирован ни в одном учебном заведении страны, то в 2025 году число таких детей сократилось до 2389.
Служба отмечает, что при выяснении учебного статуса детей самоуправления используют информацию из государственных регистров, связываются с родителями и родственниками, обследуют задекларированные места жительства и направляют семьям запросы на предоставление информации. Однако работу осложняет то, что задекларированное и фактическое место жительства часто не совпадают, а часть семей покидает самоуправление или Латвию, не информируя об этом ответственные учреждения.
В отчете отмечается, что 65 задекларированных в Латвии детей обучаются в учебных заведениях других стран, 71 ребенок начнет обучение в следующем учебном году, а 18 детей получают дошкольное образование в семье. При этом число детей с длительными заболеваниями и детей с инвалидностью, которые не зарегистрированы в учебных заведениях, по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилось.
Отдельно была проанализирована ситуация с детьми украинских беженцев. Информация, предоставленная самоуправлениями, свидетельствует, что 320 детей обучаются дистанционно в украинских школах, 449 детей выехали из Латвии, а получить информацию о 1133 детях жителей Украины самоуправлениям не удалось либо было установлено, что семьи больше не проживают по задекларированным адресам. ГСКО отмечает, что и в этом случае сбор данных осложняется частой сменой места жительства и тем, что семьи не всегда сообщают ответственным учреждениям о своем отъезде.
Кроме того, самоуправления не располагают информацией о 2087 детях граждан других стран с видом на жительство в Латвии, которые не зарегистрированы ни в одном учебном заведении. Не удалось установить ни местонахождение этих семей, ни причины, по которым дети не посещают латвийские школы.
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