Служба отмечает, что при выяснении учебного статуса детей самоуправления используют информацию из государственных регистров, связываются с родителями и родственниками, обследуют задекларированные места жительства и направляют семьям запросы на предоставление информации. Однако работу осложняет то, что задекларированное и фактическое место жительства часто не совпадают, а часть семей покидает самоуправление или Латвию, не информируя об этом ответственные учреждения.

В отчете отмечается, что 65 задекларированных в Латвии детей обучаются в учебных заведениях других стран, 71 ребенок начнет обучение в следующем учебном году, а 18 детей получают дошкольное образование в семье. При этом число детей с длительными заболеваниями и детей с инвалидностью, которые не зарегистрированы в учебных заведениях, по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилось.