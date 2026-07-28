Предупреждения касаются прежде всего конкретных районов, где действует эвакуация, перекрыты дороги или огонь приблизился к туристическим объектам.
Британские власти советуют находящимся в Испании избегать пострадавших территорий в районах Мадрида и Авилы. Туристам рекомендуют следовать указаниям местных служб, проверять сообщения спасателей и не пытаться проехать через закрытые зоны.
Во Франции особое внимание следует обратить на Жиронду и Ланды. Пожары затронули районы Сомоса, Ле-Поржа, Леж-Кап-Ферре и Бискарроса. В некоторых местах эвакуированы кемпинги, гостиницы и жилые кварталы.
Тем, кто уже находится во Франции или только собирается туда ехать, советуют заранее связаться с отелем, туристической компанией или перевозчиком. Дороги и подъезды к курортам могут закрываться без длительного предупреждения.
Отменять поездку только из-за того, что пожар возник в той же стране, пока не требуется. Испания и Франция велики, а большинство туристических направлений продолжают работать в обычном режиме.
Но перед вылетом стоит проверить три вещи: находится ли место отдыха рядом с зоной пожара, принимает ли гостей отель и открыт ли маршрут от аэропорта.
Особенно осторожными следует быть автомобилистам. Обстановка меняется быстро, поэтому маршрут, доступный утром, через несколько часов может оказаться перекрыт.
Если поездка приходится непосредственно на пострадавший район, лучше связаться с перевозчиком или туроператором и узнать о переносе либо изменении маршрута. Самостоятельно отправляться в зону эвакуации власти настоятельно не советуют.
Таким образом, чемодан убирать обратно в шкаф пока рано. Но одного взгляда на прогноз погоды перед отпуском этим летом уже недостаточно.
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