Тем, кто уже находится во Франции или только собирается туда ехать, советуют заранее связаться с отелем, туристической компанией или перевозчиком. Дороги и подъезды к курортам могут закрываться без длительного предупреждения.

Отменять поездку только из-за того, что пожар возник в той же стране, пока не требуется. Испания и Франция велики, а большинство туристических направлений продолжают работать в обычном режиме.

Но перед вылетом стоит проверить три вещи: находится ли место отдыха рядом с зоной пожара, принимает ли гостей отель и открыт ли маршрут от аэропорта.