Тоннель нашли на прошлой неделе в Варенском районе после того, как пограничники зафиксировали необычные вибрации грунта, указывавшие на возможные подземные работы со стороны Белоруссии. Для проверки подозрений были привлечены специалисты Пограничной службы Польши с оборудованием для поиска тоннелей.
Во время раскопок экскаватором на глубине около 1,5 метра был обнаружен тоннель диаметром примерно один метр. Он уходил примерно на пять метров вглубь территории Литвы от линии государственной границы, однако выхода на литовской стороне еще не имел.
По факту попытки незаконного пересечения государственной границы начато досудебное расследование. После завершения необходимых процессуальных действий тоннель был засыпан.
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