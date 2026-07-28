Один из жителей Приекуле, пожелавший остаться анонимным, рассказывает, что в городе обсуждается версия о возможном гомофобном мотиве преступления. По его словам, погибший преподаватель был тихим и незаметным человеком, предпочитавшим держаться в стороне. Собеседник утверждает, что после того, как Вамжс стал известен как модельер, вокруг его личной жизни начали появляться различные слухи и предположения.

В Государственной полиции отказались обсуждать эту версию и рекомендовали обратиться в Бюро внутренней безопасности (IDB), которое ведет расследование. В IDB сообщили, что «в рамках уголовного процесса продолжаются необходимые следственные действия, поэтому в интересах расследования комментарии не предоставляются». Информация о ходе дела будет опубликована, когда это перестанет вредить следствию.