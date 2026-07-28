Как сообщила программа Латвийского телевидения Panorāma, у Нормунда Вамжса не было семьи в традиционном понимании — его семьей и домом была школа, которой он посвятил большую часть своей жизни.
Один из жителей Приекуле, пожелавший остаться анонимным, рассказывает, что в городе обсуждается версия о возможном гомофобном мотиве преступления. По его словам, погибший преподаватель был тихим и незаметным человеком, предпочитавшим держаться в стороне. Собеседник утверждает, что после того, как Вамжс стал известен как модельер, вокруг его личной жизни начали появляться различные слухи и предположения.
В Государственной полиции отказались обсуждать эту версию и рекомендовали обратиться в Бюро внутренней безопасности (IDB), которое ведет расследование. В IDB сообщили, что «в рамках уголовного процесса продолжаются необходимые следственные действия, поэтому в интересах расследования комментарии не предоставляются». Информация о ходе дела будет опубликована, когда это перестанет вредить следствию.
Как уже сообщалось, после конфликта на праздничной дискотеке во время праздника Икара в Приекуле погиб Нормунд Вамжс.
По подозрению в совершении преступления задержан, а затем арестован 24-летний младший инспектор Государственной полиции Андис Силниекс. В момент происшествия он находился вне службы и был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из открытых источников известно, что ранее он занимался спортом и играл в гандбол.
«Ранее он не привлекался ни к дисциплинарной, ни к какой-либо другой ответственности. Спортивный, молодой, перспективный сотрудник», — охарактеризовал Силниекса начальник Курземского регионального управления Госполиции Римантс Карклиньш.
Согласно декларации должностного лица, в 2022 году Силниекс работал в муниципальной полиции Лиепаи, учился в Полицейском колледже, а затем продолжил службу в Государственной полиции в должности младшего инспектора.
Начальник Госполиции Арманд Рукс в программе Panorāma сообщил, что задержанный заявил следователям, будто не помнит произошедшего. При этом Рукс подчеркнул, что у полиции нет информации о каких-либо попытках скрыть обстоятельства происшествия, несмотря на появившиеся в публичном пространстве подобные предположения.
Уголовное дело было передано из Государственной полиции в Бюро внутренней безопасности, поскольку в нем фигурирует сотрудник полиции. Расследование ведется по части третьей статьи 125 Уголовного закона — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности.
Нормунд Вамжс был преподавателем Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна и руководителем программы «Дизайн одежды». Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. Коллеги и ученики вспоминают его как человека, полностью посвятившего себя школе и воспитанию молодых талантов.
В середине июля, во время юбилейной встречи выпускников школы, Вамжс был награжден благодарственной грамотой за значительный вклад в развитие профессионального художественного образования, поддержку молодых талантов и укрепление творческих традиций учебного заведения.
Он окончил Лиепайскую художественную школу, получил степень магистра в Вильнюсской академии художеств, работал в модных домах Латвии и Литвы, создавал костюмы и рекламные проекты, а также неоднократно становился лауреатом профессиональных конкурсов.
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