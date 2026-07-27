«Ожидаю быстрого, тщательного и объективного расследования. Перед законом все равны, и статус полицейского не даёт никаких привилегий. Пример нужно показывать не только на службе, но и вне её», — подчеркнул Домбрава.

Он также отметил, что этот трагический случай поднимает серьёзный вопрос: достаточно ли эффективны в системе внутренних дел механизмы, позволяющие вовремя заметить и предотвратить проблемы сотрудников с алкоголем или другими веществами. Если в системе есть пробелы, их необходимо устранить.