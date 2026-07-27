Комментируя произошедшее, министр сообщил агентству LETA, что уже обсудил ситуацию с руководством Государственной полиции, Бюро внутренней безопасности и премьер-министром.
«Ожидаю быстрого, тщательного и объективного расследования. Перед законом все равны, и статус полицейского не даёт никаких привилегий. Пример нужно показывать не только на службе, но и вне её», — подчеркнул Домбрава.
Он также отметил, что этот трагический случай поднимает серьёзный вопрос: достаточно ли эффективны в системе внутренних дел механизмы, позволяющие вовремя заметить и предотвратить проблемы сотрудников с алкоголем или другими веществами. Если в системе есть пробелы, их необходимо устранить.
Как уже сообщалось, в выходные в Приекуле во время городских праздников пьяный младший инспектор полиции, вне рабочего времени, убил мужчину. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Полицейского задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Материалы переданы Бюро внутренней безопасности.
Погибший — педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна. Премьер-министр Андрис Кулбергс (ОС) назвал произошедшее недопустимым и заявил, что виновный должен понести ответственность без каких-либо поблажек.
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