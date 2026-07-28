Глава Ryanair подчеркнул, что компания не намерена задерживать вылеты из-за очередей на паспортном контроле. По его словам, пассажирам следует приезжать в аэропорт раньше, чтобы успеть пройти все процедуры до начала посадки.

Британские СМИ уже сообщают о случаях, когда путешественники опаздывали на рейсы именно из-за длительного ожидания на пограничном контроле. При этом вернуть стоимость билета обычно невозможно: ни авиакомпания, ни аэропорт, как правило, не компенсируют такие потери. Возмещение может предусматривать лишь отдельные полисы туристического страхования.

Для жителей Латвии предупреждение также остается актуальным. Хотя система EES касается прежде всего граждан стран, не входящих в ЕС, увеличение времени прохождения контроля в крупных европейских аэропортах может сказаться на всех пассажирах, особенно при пересадках. Поэтому тем, кто летит рейсами Ryanair, советуют заранее закладывать дополнительное время на прохождение предполетных процедур.