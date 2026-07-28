После официальной части родственники новобранцев смогут познакомиться с инфраструктурой базы и особенностями службы. Кроме того, для гостей подготовлены тематические площадки, где можно будет увидеть экипировку военнослужащих и пообщаться с руководством учебного центра.

Новобранцы начали службу на базе «Адажи» и в учебном центре «Межайне» 17 июля. Одновременно 11-месячную службу государственной обороны начали также военнослужащие в дивизионе противовоздушной обороны Военно-воздушных сил в Лиелварде, 25-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Алуксне и 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве.

Сейчас во всех подразделениях продолжается период адаптации. В это время новобранцы знакомятся с внутренним распорядком Национальных вооруженных сил, проходят строевую подготовку и занимаются физической подготовкой. После завершения адаптации начнется курс базовой военной подготовки.