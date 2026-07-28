В ходе мероприятия на базе «Адажи» к военнослужащим и их родственникам обратятся командир Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск полковник Игорс Клявиньш и командир Военной полиции полковник Эвалдс Кайриш.
После торжественной церемонии родственники военнослужащих смогут ознакомиться с инфраструктурой базы и повседневной службой, осмотреть военное снаряжение, а также лично встретиться с руководством Механизированной пехотной бригады и Военной полиции.
На базе «Межайне» с приветственным словом к военнослужащим Службы государственной обороны и их близким обратится командир учебного центра «Межайне» подполковник Гинтс Хоманис.
После официальной части родственники новобранцев смогут познакомиться с инфраструктурой базы и особенностями службы. Кроме того, для гостей подготовлены тематические площадки, где можно будет увидеть экипировку военнослужащих и пообщаться с руководством учебного центра.
Новобранцы начали службу на базе «Адажи» и в учебном центре «Межайне» 17 июля. Одновременно 11-месячную службу государственной обороны начали также военнослужащие в дивизионе противовоздушной обороны Военно-воздушных сил в Лиелварде, 25-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Алуксне и 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве.
Сейчас во всех подразделениях продолжается период адаптации. В это время новобранцы знакомятся с внутренним распорядком Национальных вооруженных сил, проходят строевую подготовку и занимаются физической подготовкой. После завершения адаптации начнется курс базовой военной подготовки.
За время службы военнослужащие осваивают основные военные навыки, улучшают физическую подготовку, развивают лидерские качества и умение работать в команде, а также получают знания и практические навыки в области обороны государства. После завершения базовой подготовки они продолжат службу в подразделениях Национальных вооруженных сил в соответствии с выбранной или назначенной военной специальностью.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.