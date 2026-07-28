В субботу днем на шоссе Рига — Сигулда, недалеко от поворота на Балтэзерс, образовалась большая пробка. Причиной стало массовое ДТП — так называемое «столкновение «паровозиком»»: водители не успели вовремя среагировать на скопление машин впереди.
Один из участников аварии объясняет: «Одна машина резко затормозила, и я дернул руль вправо. — Пытались избежать столкновения? — Да, чтобы избежать столкновения».
В этой ситуации Hyundai — первый автомобиль, начавший тормозить — получил наименьшие повреждения; лишь задняя часть была слегка помята.
Солвейга, водитель Hyundai поясняет: «Все началось с громкого звукового сигнала и начала торможения автомобиля, поскольку сработали системы безопасности. Автомобиль сзади тоже попытался затормозить, но произошла авария».
Солвейга добавляет, что серьезных травм никто не получил, но было отрадно осознавать, что в критический момент люди стараются остановиться и помочь. Вскоре прибыла и скорая помощь.
Эксперты по безопасности дорожного движения советуют: если вы видите впереди скопление транспорта на скоростной автомагистрали и предполагаете, что через несколько секунд придется резко затормозить, следует включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить водителей, едущих позади, о грозящей опасности.
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