Один из участников аварии объясняет: «Одна машина резко затормозила, и я дернул руль вправо. — Пытались избежать столкновения? — Да, чтобы избежать столкновения».

В этой ситуации Hyundai — первый автомобиль, начавший тормозить — получил наименьшие повреждения; лишь задняя часть была слегка помята.