Сенат, как ожидается, уже во время визита Зеленского начнет голосование по законопроекту об усилении санкций против России, разработанному при участии Грэма. Республиканец виделся с украинским лидером в Киеве 10 июля, это была одна из последних встреч сенатора.

Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях и просил включить в него расширение рестрикций против Ирана и ливанского радикального шиитского движения «Хезболлах».