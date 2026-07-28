Все 100 членов Сената Конгресса США приглашены на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит Вашингтон в связи с похоронами сенатора-республиканца Линдси Грэма. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух помощников сенаторов. Информацию подтвердили также издания The Hill и Punchbowl News. По данным источников The Hill, встреча запланирована на 18:00 во вторник по местному времени в Капитолии США.
Сенат, как ожидается, уже во время визита Зеленского начнет голосование по законопроекту об усилении санкций против России, разработанному при участии Грэма. Республиканец виделся с украинским лидером в Киеве 10 июля, это была одна из последних встреч сенатора.
Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях и просил включить в него расширение рестрикций против Ирана и ливанского радикального шиитского движения «Хезболлах».
Трамп примет Зеленского и Нетаньяху в Белом доме
Между тем телекомпания CNN передала со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп 28 июля примет Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для проведения с ними отдельных встреч, которые, как ожидается, будут посвящены войнам в Украине и на Ближнем Востоке.
Предметом обсуждений с Нетаньяху станет ход переговоров с Ливаном и усилия по расширению «Соглашений Авраама» между Израилем и мусульманскими странами, сказал представитель Белого дома. По его словам, в ходе встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят текущий мирный процесс между Россией и Украиной. «Сейчас самое время положить конец войне», — добавил он.
Возможные условия прекращения войны в Украине
Ранее, 24 июля, ультраправая активистка и блогер Лора Лумер, поддерживающая Трампа, провела интервью с Зеленским, после чего заявила, что он рассказал ей о планах посетить США и встретиться там с главой государства.
По словам источника агентства Reuters, официальные лица из Украины и США обсуждали возможность сделать России предложение об установлении перемирия в воздухе в рамках очередного пакета по возможным условиям прекращения войны в Украине.
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