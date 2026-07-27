Днем дождевые облака сформируются в основном в центральной и восточной части страны, местами ожидаются грозовые ливни. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18…+22 градуса.

В Риге ночью небо прояснится, осадков не ожидается, будет дуть слабый юго-западный ветер, воздух остынет до +13 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь, возможны грозовые ливни, западный ветер в порывах временами будет усиливаться до 13 метров в секунду, воздух прогреется до +21 градуса.