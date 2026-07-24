Часть антарктического льда лежит на породе, которая находится ниже уровня моря. Если такой ледник начинает быстро отступать, процесс способен ускоряться сам по себе. Остановить его становится всё сложнее, а прежние расчёты перестают работать.

При неблагоприятном сценарии уровень мирового океана к 2100 году может подняться более чем на два метра. Этого достаточно, чтобы поставить под угрозу огромные прибрежные территории, островные государства и дома сотен миллионов людей.

Только в Австралии при таком развитии событий опасность затопления может возникнуть примерно для четверти жилой недвижимости.