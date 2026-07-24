Новое исследование показало неожиданную вещь. В ближайшие 30–50 лет учёные, вероятно, смогут довольно надёжно предсказывать, сколько льда потеряет Антарктида и насколько из-за этого поднимется уровень моря.
Это даёт правительствам редкую возможность заранее решать, где строить дамбы, какие районы защищать и откуда, возможно, придётся переселять людей.
Проблема в том, что после середины века эта предсказуемость может резко снизиться.
Часть антарктического льда лежит на породе, которая находится ниже уровня моря. Если такой ледник начинает быстро отступать, процесс способен ускоряться сам по себе. Остановить его становится всё сложнее, а прежние расчёты перестают работать.
При неблагоприятном сценарии уровень мирового океана к 2100 году может подняться более чем на два метра. Этого достаточно, чтобы поставить под угрозу огромные прибрежные территории, островные государства и дома сотен миллионов людей.
Только в Австралии при таком развитии событий опасность затопления может возникнуть примерно для четверти жилой недвижимости.
Исследователи подчёркивают, что ближайшие десятилетия не являются временем безопасности. Скорее, это период, когда поведение Антарктиды ещё можно просчитывать с достаточной уверенностью.
Для этого модели должны правильно воспроизводить уже наблюдаемую сегодня потерю льда. Тогда их прогнозам на ближайшие десятилетия можно будет доверять значительно больше.
Учёные предлагают разделять прогнозы на две части. Первая касается ближайших 30–50 лет, когда расчёты остаются относительно устойчивыми. Вторая относится к концу века, когда отступление льда может стать быстрым, нестабильным и гораздо менее предсказуемым.
Иными словами, огромный ледяной континент пока ещё позволяет заглянуть в будущее. Но это окно может закрыться раньше, чем многим хотелось бы.
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