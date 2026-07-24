В понедельник осадки охватят более обширную территорию. В отдельных районах прогнозируются сильные грозовые ливни. Максимальная температура составит от +17 градусов местами в Курземе до +27 градусов на крайнем востоке Латвии.

В дальнейшем влияние антициклона усилится, будет чаще светить солнце, а количество осадков сократится. К следующим выходным температура воздуха в Латвии может достигнуть +30 градусов. В Центральной Европе жара местами может превысить +40 градусов.