В субботу будет небольшая облачность, которая постепенно усилится с запада. Днём местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура опустится до +8…+14 градусов, во многих районах, преимущественно на востоке страны, образуется туман.
При слабом или умеренном юго-западном ветре днём воздух прогреется до +18…+23 градусов.
В ночь на воскресенье температура составит +12…+17 градусов. Днём в Курземе, где может сохраниться пасмурная погода, ожидается +19…+22 градуса. На остальной территории страны потеплеет до +23…+26 градусов. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза.
В понедельник осадки охватят более обширную территорию. В отдельных районах прогнозируются сильные грозовые ливни. Максимальная температура составит от +17 градусов местами в Курземе до +27 градусов на крайнем востоке Латвии.
В дальнейшем влияние антициклона усилится, будет чаще светить солнце, а количество осадков сократится. К следующим выходным температура воздуха в Латвии может достигнуть +30 градусов. В Центральной Европе жара местами может превысить +40 градусов.
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