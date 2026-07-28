Возле Дома культуры в Приекуле собралась довольно большая толпа, наблюдающая за дракой, которая вспыхнула между несколькими мужчинами. В царящей суматохе один из участников потасовки с самого начала видеозаписи неподвижно лежит на траве лицом вниз. Самостоятельно подняться ему так и не удается; вскоре медики переносят его в свой автомобиль и начинают реанимационные мероприятия, однако удар, нанесенный учителю полицейским, оказался смертельным.
«Насколько я понимаю, учитель случайно сказал что-то не то или кого-то задел. Какой-то парень распылил слезоточивый газ, чтобы отогнать людей. Потом он убежал, но вернулся. Врачи скорой помощи довольно долго пытались его реанимировать, но спасти человека уже не удалось», — рассказывает одна из свидетелей.
Кровавая драка произошла прямо на этом углу, за зданием культурного центра. Вскоре на место прибыла бригада медиков, которая полчаса боролась за жизнь 59-летнего мужчины. Сегодня о случившемся напоминает лишь вытоптанная трава.
Сотрудники Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна подтвердили, что погибший был преподавателем. Сегодня в школе царит тишина, а у входа, рядом с черно-белой фотографией Нормундса Вамжса, горит свеча. Коллега провожает журналистов в учебный класс Нормундса; помещение заставлено швейными машинами и заполнено эскизами учеников. Он обучал будущих дизайнеров одежды на протяжении 20 лет.
-Именно в этой комнате, за этим большим столом, происходили разработка лекал и раскрой. Здесь собирались ученики; это была творческая среда, где воплощались в жизнь художественные замыслы. Огромное число молодых людей, которым он за эти годы дал путевку в жизнь, — это весомый вклад в культурное просвещение. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы взрастить нечто гораздо более значимое, чем тот юноша из Приекуле, который лишил его жизни, — говорит коллега погибшего.
Неясно, что именно произошло в тот вечер. Коллеги отмечают, что мать Нормундса жила в Приекуле и он регулярно ее навещал; возможно, он просто оказался не в том месте и не в то время. Однако больше всего людей в этой истории потрясло поведение нападавшего. 24-летний полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал смертельную драку во время городского праздника, распылил газ из баллончика на окружающих и ненадолго скрылся с места происшествия. Сообщается, что вскоре он вернулся и был немедленно задержан.
В полиции подтвердили, что речь идет о младшем инспекторе полиции, который в свободное от службы время находился на месте проведения мероприятия в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время материалы дела переданы в Бюро внутренней безопасности для дальнейшего расследования. Этот младший инспектор служил с 2022 года и не имел дисциплинарных взысканий; он считался спортивным и перспективным сотрудником.
Вчера Курземский окружной суд заключил под стражу Андиса Силниекса по обвинению в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование продолжается.
ФОТО скриншот видео телепрограммы «Дегпункта»
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