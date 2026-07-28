Сотрудники Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна подтвердили, что погибший был преподавателем. Сегодня в школе царит тишина, а у входа, рядом с черно-белой фотографией Нормундса Вамжса, горит свеча. Коллега провожает журналистов в учебный класс Нормундса; помещение заставлено швейными машинами и заполнено эскизами учеников. Он обучал будущих дизайнеров одежды на протяжении 20 лет.

-Именно в этой комнате, за этим большим столом, происходили разработка лекал и раскрой. Здесь собирались ученики; это была творческая среда, где воплощались в жизнь художественные замыслы. Огромное число молодых людей, которым он за эти годы дал путевку в жизнь, — это весомый вклад в культурное просвещение. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы взрастить нечто гораздо более значимое, чем тот юноша из Приекуле, который лишил его жизни, — говорит коллега погибшего.

Неясно, что именно произошло в тот вечер. Коллеги отмечают, что мать Нормундса жила в Приекуле и он регулярно ее навещал; возможно, он просто оказался не в том месте и не в то время. Однако больше всего людей в этой истории потрясло поведение нападавшего. 24-летний полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал смертельную драку во время городского праздника, распылил газ из баллончика на окружающих и ненадолго скрылся с места происшествия. Сообщается, что вскоре он вернулся и был немедленно задержан.