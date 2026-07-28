Для укрепления своей безопасности Латвия нуждается в беспилотниках средней дальности и различных системах радиоэлектронной борьбы, которые должна предоставить Украина; при этом на следующий год запланировано начало строительства бункеров и фортификационных сооружений в рамках балтийской линии обороны. Тем временем Министерство обороны подготовило для Министерства внутренних дел предложение по мерам сдерживания нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, однако оборонное ведомство не может полностью взять на себя функции по охране границы.
Министр обороны Райвис Мелнис полагает, что, хотя в будущем Россия и восстановит свой военный потенциал — а нам неведомо, что творится в голове диктатора Путина, — НАТО (включая Латвию) также существенно укрепляет свои вооруженные силы, чтобы в случае необходимости суметь разгромить агрессора.
По мнению министра, военное вторжение со стороны России в данный момент невозможно.
«Россия увязла в Украине. Украина успешно ведет боевые действия, уничтожая российскую логистику и нанося удары по целям на большом расстоянии, что не позволяет России развивать наступление. Поэтому, на мой взгляд, прямое конвенциональное военное нападение на НАТО невозможно», — комментирует Мелнис.
Сообщается, что провокации носят явный характер, и нелегальная иммиграция является их частью. «Разумеется, Россия может прибегнуть и к провокациям иного рода. Мы поддерживаем связь с союзниками, правоохранительными органами и Украиной; мы отслеживаем развитие событий и готовы отреагировать в случае появления соответствующих признаков».
В то же время, говоря о возможности масштабного нападения, министр полагает, что для этого России сначала потребовалось бы перебросить силы с Украины, сформировать подразделения вблизи границы с Латвией и лишь затем начать атаку.
Возможно ли это? «Мы бы заметили это заранее. Более того, если бы Россия пошла на такой шаг, это открыло бы перед украинцами гораздо более широкие возможности для проведения собственных операций — а этого Россия допустить не может. Может ли Россия позволить себе воевать на два фронта? Это стало бы стратегической ошибкой. Нападение на Украину уже было стратегической ошибкой и просчетом. Поэтому в ближайшем будущем Россия не будет способна ни на что подобное. Я говорю это не просто для того, чтобы успокоить людей», — утверждает Райвис Мелнис.
Министр признает, что Россия будет восстанавливать свою армию, но отмечает, что НАТО также значительно усиливает собственные вооруженные силы — делая их способными остановить и, при необходимости, разгромить Россию, — чтобы подобные планы никогда не были реализованы.
На недавнем саммите НАТО было объявлено о выделении 139 миллиардов евро на нужды военной промышленности для наращивания боевого потенциала.
«Это огромные суммы, и наши возможности стремительно растут. Здесь, в Латвии, мы также инвестируем средства в ускоренное развитие потенциала наших вооруженных сил. Обязательства НАТО — как в отношении статьи 5, так и в отношении принципа защиты «каждого дюйма» территории — четко определены. Четко определены и обязательства США выступать в качестве стратегического партнера, участвовать в процессах и обеспечивать защиту. Также существует четкая договоренность между странами НАТО об увеличении расходов на оборону».
Однако удастся ли нам заглянуть в голову [президента России Владимира] Путина? «Нет, — отвечает министр. — Мы должны быть готовы, и мы готовим наши силы так, чтобы быть во всеоружии как перед лицом провокаций, так и для защиты страны».
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.