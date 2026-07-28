Возможно ли это? «Мы бы заметили это заранее. Более того, если бы Россия пошла на такой шаг, это открыло бы перед украинцами гораздо более широкие возможности для проведения собственных операций — а этого Россия допустить не может. Может ли Россия позволить себе воевать на два фронта? Это стало бы стратегической ошибкой. Нападение на Украину уже было стратегической ошибкой и просчетом. Поэтому в ближайшем будущем Россия не будет способна ни на что подобное. Я говорю это не просто для того, чтобы успокоить людей», — утверждает Райвис Мелнис.

Министр признает, что Россия будет восстанавливать свою армию, но отмечает, что НАТО также значительно усиливает собственные вооруженные силы — делая их способными остановить и, при необходимости, разгромить Россию, — чтобы подобные планы никогда не были реализованы.

На недавнем саммите НАТО было объявлено о выделении 139 миллиардов евро на нужды военной промышленности для наращивания боевого потенциала.