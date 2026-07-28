В деревне Коледино в подмосковном Подольске после атаки горит склад логистической компании 3PL, сообщает со ссылкой на фото и видео очевидцев издание Astra. Рядом находится склад Wildberries. Он работает «в штатном режиме», сообщили в компании.

На сайте 3PL говорится, что компания предоставляет «услугу ответственного хранения», а также сдает в аренду склады. Среди партнеров 3PL — продуктовые сети «Ашан,» «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Перекресток», магазины Familia, Fixprice, «Детский мир» и другие. Склад на фотографии, опубликованной на сайте 3PL, похож на помещение, где, судя по кадрам очевидцев, произошел пожар.

С вечера 27 июля в направлении Москвы и Подмосковья летело более 390 украинских беспилотников, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, большую часть из них сбили «на дальних подступах». 81 дрон уничтожен на подлете к Москве.