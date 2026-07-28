В результате падения еще одного дрона загорелись шины на территории Чеховского регенераторного завода. Предприятие специализируется на переработке изношенных автомобильных шин.
В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. В СНТ «Ромашкино» в селе Дубна поврежден дачный дом. Пострадавших нет.
В деревне Коледино в подмосковном Подольске после атаки горит склад логистической компании 3PL, сообщает со ссылкой на фото и видео очевидцев издание Astra. Рядом находится склад Wildberries. Он работает «в штатном режиме», сообщили в компании.
На сайте 3PL говорится, что компания предоставляет «услугу ответственного хранения», а также сдает в аренду склады. Среди партнеров 3PL — продуктовые сети «Ашан,» «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Перекресток», магазины Familia, Fixprice, «Детский мир» и другие. Склад на фотографии, опубликованной на сайте 3PL, похож на помещение, где, судя по кадрам очевидцев, произошел пожар.
С вечера 27 июля в направлении Москвы и Подмосковья летело более 390 украинских беспилотников, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, большую часть из них сбили «на дальних подступах». 81 дрон уничтожен на подлете к Москве.
Всего за ночь 28 июля над регионами России, аннексированным Крымом, Азовским морем российские ПВО сбили 356 украинских беспилотников, отчиталось Минобороны РФ. Сколько всего дронов атаковали Россию и аннексированные РФ территории Украины, неизвестно. Российское военное ведомство сообщает только о сбитых беспилотниках.
Украинские беспилотники с 18 июля наносят удары по логистическим центрам и складам маркетплейса Wildberries. Целями атаки стали склады в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодаре, Ставропольском крае, Ленинградской области и Петербурге, Воронеже, а также в аннексированном Крыму. Власти Украины объясняли удары тем, что на складах Wildberries хранились комплектующие для дронов.
Зеленский приехал в США. У него запланированы переговоры с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США. Сообщение об этом опубликовали в его телеграм-канале.
Во время этого визита Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, а также посетить памятную церемонию в честь американского сенатора Линдси Грэма, который умер 11 июля.
По словам Зеленского, на переговорах с Трампом и его командой он собирается обсудить усиление противоракетной обороны и стратегическое партнерство с США.
Трамп, в свою очередь, собирается обсуждать с Зеленским завершение российско-украинской войны. Кроме того, на переговоры с президентом Украины пригласили всех сенаторов. Встреча пройдет на фоне рассмотрения в конгрессе законопроекта о санкциях против России.
На фоне визита Владимира Зеленского в США украинские и американские чиновники обсуждали предложение о перемирии в воздухе. Его, по данным источников Reuters, планируют представить России в рамках нового раунда мирных инициатив по прекращению войны.
Ранее Киев уже обращался к Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, но тот их отклонил. Некоторые чиновники полагают, что давление на российскую экономику из-за продолжающихся украинских атак может смягчить позицию Путина.
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