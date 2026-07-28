Организаторы подчеркнули, что причиной отмены стали исключительно технические обстоятельства, связанные с подготовкой сцены к шоу.

Информация о порядке возврата денежных средств за приобретенные билеты будет опубликована в ближайшие несколько дней. Других подробностей, в том числе о возможном переносе концерта на новую дату, пока не сообщается.