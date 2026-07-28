Согласно распространенному заявлению, во время подготовки площадки была выявлена техническая проблема со сценой. Как отмечается в сообщении, устранить неисправность и привести сцену в состояние, соответствующее требованиям безопасности, за оставшееся до концерта время невозможно. В связи с этим организаторы приняли решение отменить выступление.
Организаторы подчеркнули, что причиной отмены стали исключительно технические обстоятельства, связанные с подготовкой сцены к шоу.
Информация о порядке возврата денежных средств за приобретенные билеты будет опубликована в ближайшие несколько дней. Других подробностей, в том числе о возможном переносе концерта на новую дату, пока не сообщается.
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