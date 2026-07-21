По его мнению, протест Генеральной прокуратуры не был обоснован, поскольку он неисполним.

Также министры сегодня решили, что Министерство юстиции и Государственная канцелярия до пятницы, 24 июля, должны выяснить, какие есть возможности запросить разъяснение Конституционного суда о том, какими были юридические права предыдущего Кабинета министров действовать так, как он действовал.

Также, по словам Кулбергса, необходимо внести изменения в нормативы на случай возникновения подобных ситуаций в будущем, чтобы правительству было совершенно ясно, как них действовать.