Телеканал TV3 в понедельник сообщил, что после многомесячной проверки прокуратура пришла к выводу, что действия Кабинета министров, поручившего АО «Latvijas valsts meži» (LVM) изменить порядок определения цен на древесину, были противоправными, поэтому Генеральная прокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения.
Правительство сегодня на закрытом заседании приняло решение о своем ответе Генеральной прокуратуре.
Кулбергс подчеркнул, что этому правительству в этих вопросах юридически нечего пересматривать — предыдущие решения приняты, закон исполнен, работы завершены. Он сравнил требование отменить эти решения с повторением Второй мировой войны — вернуть все назад уже невозможно.
По его мнению, протест Генеральной прокуратуры не был обоснован, поскольку он неисполним.
Также министры сегодня решили, что Министерство юстиции и Государственная канцелярия до пятницы, 24 июля, должны выяснить, какие есть возможности запросить разъяснение Конституционного суда о том, какими были юридические права предыдущего Кабинета министров действовать так, как он действовал.
Также, по словам Кулбергса, необходимо внести изменения в нормативы на случай возникновения подобных ситуаций в будущем, чтобы правительству было совершенно ясно, как них действовать.
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