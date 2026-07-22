Кулбергс заявил, что прежние решения уже исполнены, поэтому нынешнему кабинету нечего пересматривать. Требование отменить их он сравнил с попыткой заново провести Вторую мировую войну. По мнению премьера, протест прокуратуры невозможно исполнить.

При этом Кулбергс считает, что дело должно завершиться судебным решением, а виновных необходимо привлечь к ответственности. Этим должны заниматься правоохранительные органы.