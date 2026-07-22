По данным прокуратуры, правительство незаконно поручило Latvijas valsts meži изменить ценовую политику, а решения принимались на основании недостоверной информации и причинили государству существенный ущерб. Его размер официально не уточнялся, однако в уголовном процессе речь идёт примерно о 50 млн евро.
Кулбергс заявил, что прежние решения уже исполнены, поэтому нынешнему кабинету нечего пересматривать. Требование отменить их он сравнил с попыткой заново провести Вторую мировую войну. По мнению премьера, протест прокуратуры невозможно исполнить.
При этом Кулбергс считает, что дело должно завершиться судебным решением, а виновных необходимо привлечь к ответственности. Этим должны заниматься правоохранительные органы.
Позднее премьер написал в социальной сети X:
«Поскольку в данном случае Кабинет министров хочет выяснить, насколько широки его полномочия как ведущего органа исполнительной власти с учётом принципа баланса и взаимного контроля государственной власти, этот вопрос должен оценивать не сам субъект, сомневающийся в своей компетенции, а другая ветвь власти. В данном случае судебная власть, которая могла бы дать независимое, объективное и авторитетное заключение об объёме полномочий Кабинета министров, одновременно рассматривая вопросы управления государственными предприятиями и определения направлений политики конкретной отрасли».
Правительство планирует обратиться в Суд Сатверсме и попросить определить границы своих полномочий при управлении государственными предприятиями. Министерству юстиции и Государственной канцелярии поручено до пятницы, 24 июля, выяснить, каким образом можно запросить такое разъяснение.
Кулбергс подчеркнул, что правительство не отвергает мнение Генеральной прокуратуры. Однако отменить уже исполненное решение предыдущего кабинета оно юридически не может.
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